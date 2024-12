Fraude em licitação em Matinhos para festa de aniversário é investigada pela polícia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma possível fraude em licitação na prefeitura de Matinhos, no Litoral do Paraná, agitou a cidade nesta terça-feira (03). A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu documentos, mais de R$ 79 mil em espécie, duas armas de fogo, munições, celulares e computadores, durante o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão.

A investigação da PCPR identificou um possível sobrepreço de 42,87% do valor total em uma licitação na organização da festa de aniversário da cidade, resultando em um prejuízo de cerca de R$ 600 mil aos cofres públicos.

Ainda segundo a investigação, indícios apontam simulação na pesquisa de preços do edital e de que a empresa contratada pelo município seja de fachada.

“A investigação apura irregularidades no contrato de aproximadamente R$ 1,4 milhão, cujo objeto era a organização da festa de aniversário de 57 anos da cidade, realizada em junho deste ano, contando com diversas atrações, como circo e shows de artistas nacionais, todos com entrada gratuita para a população”, afirma a delegada Taís Melo.

Ação da PCPR no Litoral e na região de Curitiba

Os mandados foram cumpridos em Curitiba, São José dos Pinhais, na Região Metropolitana, e Matinhos, no Litoral do Estado. As buscas foram realizadas em endereços ligados aos envolvidos, como nas sedes das empresas e nas residências dos suspeitos. A ação conta com apoio de peritos da Polícia Científica.

Os investigados podem responder por fraude em licitação, pena prevista é de prisão de quatro a oito anos, além de multa.