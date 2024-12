Polícia investiga o caso das crianças de 5 e 6 anos que fugiram de escola em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) iniciou a investigação do caso das duas crianças de 5 e 6 anos, que deixaram a escola onde estudam no bairro Santa Quitéria, em Curitiba, na última quinta-feira (28), sem serem notadas pela segurança. As menores teriam passado 1h30 perambulando pelas ruas próximas ao colégio.

Nos próximos dias, pessoas envolvidas na ocorrência serão ouvidas pela polícia como seguranças, pais, direção e comerciantes. Câmeras de segurança devem ajudar a entender a dinâmica do ocorrido para que o inquérito policial venha a ser finalizado.

Segundo a RPC, as alunas teriam saído pelo portão que estava aberto. Mais de uma hora depois, uma das crianças foi encontrada por um morador do bairro e levada de volta para a escola. A outra aluna entrou em uma sorveteria e a comerciante chamou a polícia.

Revisão dos processos de segurança

Por meio de nota, a Escola Umbrella afirmou que está revisando criteriosamente os processos de segurança para identificar e ajustar possíveis quebras de protocolos e está empenhada em reforçar a segurança e o bem-estar dos estudantes.

A escola disse ainda que tem compromisso inegociável com o cuidado aos alunos e com a transparência das atividades, e que está tomando as providências para evitar situações futuras semelhantes.