Crianças fogem de escola em Curitiba e ficam duas horas perambulando pelas ruas

Duas crianças de 5 e 6 anos, deixaram a escola onde estudam no bairro Santa Quitéria, em Curitiba, na última quinta-feira (28), sem serem notadas pela segurança. As menores teriam passado quase duas horas nas ruas próximas ao colégio.

Segundo a RPC, as alunas teriam saído pelo portão que estava aberto. Mais de uma hora depois, uma das crianças foi encontrada por um morador do bairro e levada de volta para a escola. A outra aluna entrou em uma sorveteria e a comerciante chamou a polícia.

“Ela entrou, eu dei um picolé para ela e fiz com que ela se acalmasse. Ela falou que fugiu da escola com a amiguinha porque a amiguinha queria tomar um sorvete. Foi isso que ela me falou”, disse Joice.

O pai de uma nas meninas soube da saída da filha após um familiar desconfiar da demora na saída da escola.

“Pela demora, ele perguntou o que tinha acontecido e ele foi informado que tinha acontecido um acidente com a minha filha. Eu fui avisado muito tarde, mais de uma hora depois que a minha filha sumiu. Ainda paira no ar a dúvida do que aconteceu durante essa 1h30, ou mais, que elas estavam na rua totalmente desacompanhadas”, relatou o pai que não se identificou.

O pai de uma das crianças envolvidas registrou a ocorrência na Polícia Militar (PM). O outro fez um Boletim de Ocorrência (B.O) no Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria).

E aí Escola Umbrella?

Em nota, a Escola Umbrella comunicou que está revisando criteriosamente os processos de segurança para identificar e ajustar possíveis quebras de protocolos e está empenhada em reforçar a segurança e o bem-estar dos estudantes.

A escola disse ainda que tem compromisso inegociável com o cuidado aos alunos e com a transparência das atividades, e que está tomando as providências para evitar situações futuras semelhantes.