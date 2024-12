Tempo em Curitiba fica mais chuvoso e “friozinho”

Tempo nublado e com carinha de chuva. O curitibano acordou nesta terça-feira (03) desconfiado do tempo com a possibilidade de levar o guarda-chuva ao trabalho. Caso tenha levado, acertou.

Segundo o Simepar, o tempo segue sujeito a chuvas no Paraná nesta terça (3), mas o risco de tempestades é muito baixo. No oeste, noroeste e no norte a precipitação ainda pode ser expressiva por alguns momentos, com raios associados. Na maioria das regiões chove fraco.

Temperaturas, no geral, não se elevam muito, mantendo uma média de 22°C, em Curitiba. Para a capital, a tendência é termos chuva fraca ao longo do dia.

Para os próximos dias, segue a condição de instabilidade no Paraná, mas a chuva vai atuar de forma mais ocasional. A partir de quinta-feira (05), a temperatura vai subir em Curitiba.