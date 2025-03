Raça Negra e Luan Pereira festejam aniversário de Pinhais

O aniversário de 33 anos de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, vai ter uma programação especial. Os shows irão ocorrer nos dias 4 e 5 de abril (sexta e sábado), com as apresentações de Guilherme & Benuto, Luan Pereira e Raça Negra, no Expotrade.

As compras realizadas no comércio da cidade poderão ser convertidas em ingressos no setor pista com as notas fiscais. Com o apoio da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Pinhais (Acipi), os interessados em acompanhar os shows podem fazer essa conversão pela internet.

Ao ter em mãos as notas fiscais, a pessoa acessa o site, e faz o cadastro. Na sequencia, clique na aba Promoções e depois em Participar. Escaneie ou digite o código das suas notas fiscais; clique em Ingressos, e então no banner do aniversário de Pinhais. Por fim, escolha seus ingressos e clique em comprar. São permitidos até 3 ingressos por CPF. É válido para um ingresso por nota fiscal.

Serviço – Aniversário de 33 anos de Pinhais – Expodrate

Guilherme & Benuto e Luan Pereira

Abertura: Anderson & Eric e Tais Amorim

4 de abril, sexta-feira

Abertura dos portões: 17h30

Raça Negra

Abertura: Suburbanos, Banda Terezo e DJ Evvy

5 de abril, sábado

Abertura dos portões: 17h30