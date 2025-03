Novo supermercado de Curitiba já tem data para inaugurar

Está confirmada a data de inauguração de mais um novo supermercado de Curitiba. No dia 17 de abril as portas do Festval se abrem no Quadrata Cabral Mall, shopping a céu aberto que inaugurou neste mês no bairro Cabral, um dos mais valorizados da cidade. É a segunda unidade da rede paranaense no bairro, já que recentemente a marca assumiu as operações do Verde Mais da avenida Anita Garibaldi.

A nova loja contará com 3,8 mil metros quadrados, dos quais 1.650 metros quadrados destinados exclusivamente à área de vendas. Foram gerados 187 empregos diretos e 100 indiretos, segundo cálculos da própria empresa. Serão doze caixas (sendo seis de autoatendimento) e 200 vagas de estacionamento exclusivas para os clientes.

Além dos serviços já tradicionais oferecidos pelo Festval, como restaurante, cafeteria e adega, a nova loja também terá novidades como o Espaço Saudabilidade, com nutricionista, e bier sommelier, entre outros serviços.

O novo Festval Cabral fica na Rua Deputado Joaquim Pedrosa, 300. O centro de compras também terá acesso pelo Quadrata, que tem portão localizado na avenida Munhoz da Rocha.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná