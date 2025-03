Morre Jamir Nichele, fundador de loja famosa em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um dos fundadores da loja Nichele Materiais para Construção, Jamir Nichele, morreu nesta sexta-feira (28), aos 85 anos, em Curitiba. O empresário é um dos nomes bastante conhecidos na capital paranaense.

A notícia do falecimento foi publicada nas redes sociais da empresa. “Com o coração entristecido, comunicamos o falecimento do Sr. Jamir Nichele, um dos fundadores da nossa empresa e uma pessoa que sempre guiou sua vida com fé, dedicação e amor ao próximo”, informa a publicação.

“Mais do que um empresário visionário, o Sr. Jamir foi um exemplo de humildade, generosidade e compromisso com a família – um valor que está na essência da Nichele e de todos nós. Seu legado de trabalho, respeito e união seguirá vivo em cada passo que damos”, diz nota.

Velório de Jamir Nichele

Jamir Nichele será velado no Salão Paroquial da Igreja Umbará, em Curitiba. O sepultamento está marcado para sábado (29), às 16 horas, no Cemitério Paroquial Umbará.

Nichele Materiais para Construção

Com 48 anos de existência, a Nichele Materiais para Construção é uma empresa familiar paranaense que atua desde 1976. Possui 14 lojas em Curitiba e na Região Metropolitana (RMC), com foco em produtos para decoração, reforma e construção residencial.