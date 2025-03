Bazar em Curitiba reúne roupas, acessórios e livros a partir de R$ 5

O Provopar Estadual realizará um bazar solidário em Curitiba neste sábado (29). O evento contará com roupas de marca, acessórios, roupas de cama, mesa e banho, livros, sapatos, bolsas por valores a partir de R$ 5.

O bazar será na sede do Provopar Estadual, na Rua Hermes Fontes, 315, no bairro Batel, das 9 horas às 13 horas.

A organização do evento pede para que as pessoas que forem até o local levem as próprias sacolas, com o objetivo de reduzir o uso de plástico. O pagamento das peças do bazar pode ser feito em PIX ou dinheiro. Toda a venda é destinada para projetos voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Serviço – Bazar solidário em Curitiba

Bazar Solidário do Provopar

Quando: 29 de março, sábado

Horário: das 9 horas às 13 horas

Local: Rua Hermes Fontes, 315 – Batel, Curitiba