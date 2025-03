Seis estações-tubo serão desativadas a partir de segunda

A partir desta segunda-feira (31), seis estações-tubo de Curitiba entrarão em obras de revitalização, causando desativação total até 12 de abril. A medida faz parte do projeto da Urbanização de Curitiba (Urbs) para modernizar 69 estações até outubro de 2025.

As estações afetadas estão espalhadas pela cidade, nos bairros Parolin, Rebouças, Alto Boqueirão, Centro, Juvevê e Cabral. Para minimizar transtornos, a Urbs disponibilizará cobradores nas estações na segunda-feira, orientando os passageiros sobre alternativas. Além disso, cartazes informativos serão fixados nos ônibus.

O projeto de revitalização visa oferecer mais conforto e segurança aos usuários do transporte público. As melhorias incluem substituição de elementos estruturais metálicos do piso com corrosão excessiva, troca do piso naval e das borrachas, além da realocação da catraca para melhorar a acessibilidade.

Esta nova fase de reformas complementa as 203 estações-tubo já revitalizadas entre 2022 e 2024, reforçando o compromisso da prefeitura com a qualidade do transporte coletivo.

Confira as estações em obras e as alternativas para os passageiros:

1. Antero de Quental (Parolin): Utilize as estações Dom Ático ou Lindóia.

2. Araçá (Alto Boqueirão): Opte pelas estações Erton Coelho ou Nova Europa.

3. Almirante Gonçalves (Rebouças): Dirija-se às estações Getúlio Vargas ou Conselheiro Dantas.

4. Alferes Poli/Catedral da Fé (Centro): Use a estação Eufrásio Correa.

5. Constantino Marochi (Juvevê): Escolha entre as estações Maria Clara ou Moyses Marcondes.

6. Bom Jesus (Cabral): Utilize a estação Moyses Marcondes ou o Terminal Cabral.

Os usuários devem ficar atentos às mudanças e planejar suas viagens com antecedência. A Urbs recomenda o uso de estações próximas ou linhas alternativas durante o período de obras.