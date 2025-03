Prefeito entrega mega obra em avenida gigante de Curitiba

Um mês antes do prazo contratual, o prefeito Eduardo Pimentel entregou nesta sexta-feira (28), as obras de modernização e requalificação viária da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã. A obra abrange 3.866 metros de intervenções nas duas pistas, entre a Rua Dom Manuel da Silveira D’Elboux e a Rua Professor Eduardo Correia de Lima.

A entrega da obra na Victor Ferreira do Amaral marca a conclusão dos lotes 1 e 2 do Pacote 4 do projeto do Novo Inter 2.

Importante corredor de transporte entre Curitiba e Pinhais, a via recebeu uma faixa extra por sentido dedicada ao transporte público, novas calçadas, ciclovia, reforma e ampliação de estações-tubo, iluminação, sinalização viária e arborização, além do novo sistema de drenagem.

Mais obras

Na mesma ocasião, Eduardo Pimentel vai assinar a ordem de serviço autorizando a execução de novos pacotes de obras na via, que nas fases 3 e 4 compreendem a construção de um viaduto na extensão da Avenida Victor Ferreira e duas pontes sobre o Rio Atuba, na divisa entre Curitiba e Pinhais, além das vias marginais e sistema viário complementar, com encaixes e rotatórias.

As obras fazem parte do Novo Inter 2, um dos projetos mais importantes de mobilidade em Curitiba. O objetivo é modernizar o sistema de transporte coletivo e garantir maior eficiência e conforto para os usuários, além de melhorar a infraestrutura viária da cidade.