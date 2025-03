Tribuna será distribuída de graça nesta sexta; veja onde pegar a sua

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba completa 332 anos e quem ganha presente é o leitor da Tribuna do Paraná. Nesta sexta-feira (28), a nossa edição impressa é especial de Aniversário de Curitiba e vai contar com diferentes reportagens em torno do tema “Feiras Curitibanas: Uma tradição que transforma”.

O jornal será distribuído gratuitamente em cinco pontos turísticos e populares de Curitiba:

Bondinho da XV,

Mercado Municipal,

Centro Cívico,

Calçadão da XV,

Parque Barigui.

Nas páginas da edição desta sexta e também aqui no site da Tribuna, uma série de reportagens conta histórias por trás das feiras de rua da capital.

Do empreendedorismo de uma família de feirantes aos sabores das diferentes pastéis de feira. Que tal um passeio gastronômico capaz de dar uma “volta ao mundo” sem sair das ruas de Curitiba? Ou mesmo um passeio em família para conferir a qualidade do artesanato presente numa das feiras mais queridas de Curitiba: a Feira de Artesanato do Largo da Ordem.

As feiras da cidade são opções de lazer que resgatam tradições. Muito mais que preservar culturas, elas também transformam a região onde são implantadas. A reportagem da Tribuna conta como as feiras noturnas podem ajudar a trazer segurança para os bairros, diminuindo a criminalidade e devolvendo espaços públicos para os curitibanos.

+ Leia mais: Preço de hortifrútis mais baixos nesta quinta nos Sacolões da Família de Curitiba

Em diferentes pontos de Curitiba, feiras orgânicas trazem alimentos com sabor e qualidade. Produtores certificados da região metropolitana contam como o público curitibano se apaixonou pelo hortifrúti orgânico e como a capital virou referência no consumo de alimentos sem agrotóxicos.

Nas páginas da edição impressa e também no site da Tribuna, o leitor pode aproveitar para saborear os diferentes passeios pelas feiras de Curitiba. São textos, vídeos, um conteúdo multimídia de qualidade produzido com todo cuidado pela nossa equipe de jornalismo.

Aproveite e boa leitura!