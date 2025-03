Fita inédita dos Beatles ressurge no Canadá e causa alvoroço

Uma descoberta surpreendente agitou o cenário musical esta semana. Uma fita dos Beatles, datada de 1962 e rejeitada pela gravadora Decca Records, foi encontrada em Vancouver, no Canadá, e está causando alvoroço entre os fãs da banda na capital paranaense.

Rob Frith, proprietário da Neptoon Records, desenterrou esse tesouro musical: a audição original do quarteto de Liverpool para a Decca. A notícia, divulgada pela renomada revista Billboard, deixou os beatlemaníacos em polvorosa.

A gravação, contendo 16 faixas, inclui pérolas como “Three Cool Cats”, “The Sheik of Araby” e “Love of the Loved”. Um detalhe curioso é que a fita antecede a entrada de Ringo Starr na banda, tendo sido gravada em janeiro de 1962, meses antes de Starr se juntar ao grupo em agosto do mesmo ano. Nas baquetas, quem comandava o ritmo era Pete Best.

Após o “não” da Decca, os Beatles não desanimaram. Eles logo encontraram abrigo na gravadora Parlophone, sob a batuta de George Martin. Foi lá que lançaram seu álbum de estreia, “Please Please Me”, em 1963, dando início à beatlemania que contagiou o mundo.

A jornada dessa fita é tão fascinante quanto seu conteúdo. Adquirida nos anos 1970 por um empresário canadense durante uma visita à gravadora em Londres, ela atravessou o Atlântico com a intenção de ser lançada na América do Norte. Contudo, entraves relacionados a direitos autorais frustraram esses planos, e a gravação ficou esquecida em um arquivo por décadas.

Frith, o atual proprietário, revelou que possui a fita há mais de uma década. Inicialmente cético, acreditava tratar-se de uma cópia pirata. Sua surpresa foi imensa ao constatar a autenticidade e qualidade da gravação, comparável a um disco master.

O colecionador planeja digitalizar o conteúdo da fita, preservando esse pedaço da história musical. Embora não tenha intenção de vendê-la, Frith fez uma proposta inusitada: “Se Paul vier buscá-la pessoalmente, eu dou para ele de graça”.