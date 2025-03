Linkin Park confirma show em Curitiba, saiba os detalhes

A produtora de eventos Live Nation anunciou com uma postagem misteriosa em seu perfil oficial do Instagram as cidades pelas quais a nova turnê do Linkin Park passará em sua turnê deste ano. Num carrossel publicado na rede social, uma imagem do estádio Couto Pereira com uma bandeira com a marca da banda foi divulgada, deixando os fãs da banda super animados.

Até o momento, três cidades foram definidas para as apresentações: O Estádio Couto Pereira, em Curitiba, o Estádio Morumbi, em São Paulo, e a Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

A produtora de eventos, em postagem no Instagram, promete mais novidades às 20 horas. Ainda não há informações de datas, previsão de abertura de venda de ingressos e valores.