Aniversário de Curitiba tem show de Renato Teixeira em parque; veja programação

Curitiba terá uma programação especial com música e arte nos parques da cidade para celebrar o aniversário de 332 anos neste sábado (29). As apresentações ao ar livre serão gratuitas e voltadas para toda a família.

A festa acontecerá em quatro parques da cidade, de Norte a Sul: Barigui (Bigorrilho), Semeador (Sítio Cercado), Rio Bonito (Tatuquara) e Bacacheri, com atrações para todas as idades e gostos musicais.

O grande destaque do dia é o show do cantor Renato Teixeira, no Parque Barigui, às 16 horas. A apresentação acontecerá perto do Pavilhão de Exposições. O autor do sucesso Romaria, que ganhou destaque na voz de Elis Regina, se apresenta com a participação especial da Orquestra à Base de Corda de Curitiba.

Parque Barigui será palco principal das celebrações

No Parque Barigui, palco principal das comemorações, a festa começa às 12h com a orquestra Big Belas Band e o melhor do pop rock internacional. Às 14 horas, a Família Salgueiro com apresentação circense prepara o público para a entrada de Renato Teixeira no palco.

Programação no Parque Semeador

Na região sul de Curitiba, no Parque Semeador do Sítio Cercado, a criançada poderá curtir a Festa das Brincanções, às 15 horas, seguida pela Banda da Caximba, às 16h30, com um repertório de pop rock internacional.

Parque Rio Bonito terá samba e circo

No Tatuquara, no Parque Rio Bonito, uma outra trupe da Família Salgueiro levará circo, malabarismo e teatro às 15 horas, enquanto o samba das Brejeiras anima o público às 16h30.

Programação no Parque Bacacheri

Já no Parque Bacacheri, a programação começa às 10 horas, com o DJ Tiago esquentando as pick-ups. Em seguida, a animação segue com o grupo Bananeira Brass Band, que se apresenta às 12 horas.

Durante a tarde, a dupla de palhaços Os Barbacas apresenta um espetáculo que conta com música ao vivo, malabares, monociclo, equilíbrios. Às 16 horas, para fechar a programação, o grupo curitibano Viola Quebrada sobe ao palco com música sertaneja de raiz.

Programação de aniversário nos parques de Curitiba

PARQUE BARIGUI – Av. Cândido Hartmann, s/n – Bigorrilho

12h – Big Belas Band – pop rock internacional

14h – Família Salgueiro – circo, malabarismo, teatro

16h – Renato Teixeira e Banda – participação Orquestra À Base de Corda

PARQUE SEMEADOR – Rua São José dos Pinhais, 1701 – Sítio Cercado

15h -Festa das Brincanções – infantil

16h30 – Banda do Caximba – pop rock internacional

PARQUE RIO BONITO – Rua Olivardo Konoroski Bueno, 680 – Tatuquara

15h – Família Salgueiro – circo, malabarismo, teatro

16h30 – As Brejeiras – samba

PARQUE BACACHERI – Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 4.074 – Bacacheri

10h – DJ Tiago

12h – Bananeiras Brass Band

14h – Os Barbacas – circo

16h – Viola Quebrada – música sertaneja