Quilo dos hortifrútis fica R$ 1 mais barato nos Sacolões de Curitiba nesta quinta

Nesta quinta-feira (27), os 23 hortifrútis típicos da época de outono-inverno dos Sacolões da Família de Curitiba terão preço promocional de R$ 2,99 o quilo, uma redução de R$ 1 em relação ao valor normal, que é de R$ 3,99.

Nos 11 Sacolões da Família da capital paranaense, qualquer pessoa pode comprar sem a necessidade de cadastro ou comprovação de renda.

Mesmo sem a promoção, os Sacolões da Família geralmente possuem preços mais baixos do que os do varejo tradicional. O valor normal de R$ 3,99 por quilo representa uma economia de 53% em relação aos preços médios dos mercados convencionais.

Sacolões da Família de Curitiba

Os Sacolões da Família são uma iniciativa do município em disponibilizar oferta de hortifrútis a preços acessíveis. As unidades ficam em regiões com menor oferta de comércio, os chamados “vazios urbanos”.

Quais são as frutas e verduras do outono

Para garantir o abastecimento, o programa mantém uma “pauta mínima de alimentos” adaptada a cada estação do ano. Durante o outono/inverno, a lista inclui 23 produtos, entre frutas, legumes e verduras. Entre as frutas disponíveis nesta temporada estão banana, bergamota, caqui, goiaba, kiwi, laranja, mamão, maçã, melancia e pera.