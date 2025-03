Forno a gás explode em residência e deixa família ferida em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A explosão de um forno a gás em uma residência na Cidade Industrial de Curitiba deixou três pessoas feridas no início da tarde desta quarta-feira (26). Pai, mãe e filha se preparavam para almoçar quando sentiram cheiro de gás. Quando o homem, de 52 anos, abriu o forno, foi surpreendido com o estouro. Ele foi socorrido com ferimentos graves e suspeita de lesão nas vias aéreas.

Já a mãe e a filha, de 48 e 14 anos respectivamente, foram socorridas com ferimentos moderados. Todos foram encaminhados para o Hospital Evangélico Mackenzie. Segundo o Corpo de Bombeiros, o que chama atenção na ocorrência é que o local passou por reforma recentemente.

“A explosão ocorreu na cozinha e nós pudemos observar que tudo era novo, desde a instalação do gás até a parte elétrica”, detalha o subtenente do Corpo de Bombeiros, Nabor.

A Coordenadoria de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi) foi acionada para avaliar a estrutura do telhado da residência.