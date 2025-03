Curitiba testa dispositivo contra fura-catracas em estações-tubo

A URBS iniciou nesta segunda-feira (24) os testes com uma barreira móvel (anteparo) para impedir a ação de fura-catracas no transporte coletivo de Curitiba. O teste com o dispostivo está sendo realizado na estação-tubo Morretes, no bairro Portão, com um equipamento que é acionado, junto às portas de desembarque, quando a rampa do ônibus toca a plataforma.

O sistema funciona através de contatos entre as lingüetas instaladas nas rampas e na estação-tubo. O protótipo deve ficar pelo menos 30 dias em testes. O projeto foi desenvolvido a partir da ideia de um usuário do transporte coletivo que procurou a Urbs para apresentar a proposta.

O mecânico eletricista Orival Soares Justo, de 74 anos, teve a inspiração ao ver a ação de fura-catracas nos ônibus. “Daí resolvi apresentar o projeto para a Urbs, que gostou da ideia”, disse.

“Este é um projeto que mostra que o passageiro também pode ajudar a melhorar o transporte coletivo. Pensando juntos, desenvolvendo ideias. Agora é testar o anteparo e ver sua eficiência, resistência e durabilidade”, diz o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto. Se aprovado nos testes, o anteparo poderá ser desenvolvido em escala e ser usado em outras estações-tubo.

O presidente da Urbs lembra que a empresa vem adotando várias medidas para reduzir a invasão nos ônibus de Curitiba. Já foram colocadas barreiras fixas na lateral de várias estações-tubo, como Passeio Público, no Centro, e Holanda, no bairro Boa Vista. “As invasões penalizam o transporte público e os passageiros que pagam passagens”, afirma Maia Neto.

Em paralelo ao teste do anteparo na estação-tubo Morretes, a Urbs lançou um edital para o desenvolvimento de anteparos fixos para 124 estações-tubo na cidade. A licitação deve ocorrer em 1º de abril.

A Tribuna do Paraná denunciou recentemente a invasão de estações-tubo no Bairro Novo. Clique para ler a reportagem e ver o vídeo!

Flagra feito pelo repórter fotográfico Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Operações contra fura-catracas

Além disso, a Prefeitura vem fazendo operações contra passageiros que tentam entrar nos ônibus sem pagar passagem. Já foram três ações neste ano, em parceria com agentes do Departamento de Inteligência (DTI) da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, guardas municipais e policiais civis da Delegacia do Adolescente. A última, na semana passada, ocorreu na estação-tubo Bruno Filgueira, na Rua Padre Anchieta, entre os bairros Mercês e Bigorrilho.

Doze adolescentes foram apreendidos e uma pessoa maior de idade foi presa.

No mês passado, a ação integrada fez duas operações. No dia 13 de fevereiro, quatro adolescentes foram apreendidos por entrar no ônibus sem pagar a passagem na estação-tubo Professora Maria Aguiar Teixeira, no bairro Capão da Imbuia. No dia 25 de fevereiro, na estação-tubo Holanda da Avenida Paraná, no Boa Vista, outros 20 adolescentes foram apreendidos. Dois maiores de idade também foram detidos.