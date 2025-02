Vídeo! Fura-catracas invadem em bando ônibus de Curitiba enquanto povo espera na fila

Desrespeito, impunidade e falta de vergonha na cara. Os fura-catracas em Curitiba seguem atormentando e intimidando quem cobra o pagamento pelo uso do transporte público e quem paga regularmente a passagem de ônibus. O palco da “festa da invasão” é a linha Bairro Novo, seja na estação Westphalen, no bairro Rebouças, ou Osternack, no Sítio Cercado.

Um leitor procurou a Tribuna do Paraná denunciando que a rotina de invasão é constante e “na cara dura”. Segundo ele, o pior momento é no começo do dia, no sentido Centro, quando diversas pessoas invadem o coletivo sem se importar com nada.

“Já tem um bom tempo que ocorre isso. As pessoas invadem na cara de pau. Passam na frente da fila e entram no ônibus direto. Já teve caso de intimidação contra quem tentou barrar os invasores, é complicado. Na estação da Eduardo Pinto da Rocha com Guaçuí, por exemplo, é muito pior”, disse o homem, que pediu para não ser identificado por medo de ser descoberto.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Imagem traduz q revolta do povo que usa o transporte público de Curitiba: Passageiro na fila pra pagar passagem enquanto fura-catracas invadem ônibus sem pagar e, consequentemente, embarcam mais cedo. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Quem são as pessoas que invadem o busão?

Ainda de acordo com o reclamante, não existe um perfil dos fura-catracas. “São pessoas de todas as idades, sentam nos bancos preferencias. Eles se sentem à vontade, o cobrador não pode fazer nada, se falar algo, pode apanhar. Não é justo, a Guarda Municipal aparece um dia, e no outro já tem invasão. Tá na hora de acabar com a impunidade”, desabafou o rapaz.

Tribuna confirmou invasões

O fotojornalista Átila Alberti acompanhou o embarque das pessoas na estação Westphalen, na última quarta-feira (19). Confirmou a denúncia do leitor e ainda conseguiu registrar a ação de várias pessoas no fim da tarde. (veja imagens).

E aí, autoridades?

A Urbs informou que as invasões ao sistema de transporte coletivo urbano de Curitiba representam um problema de segurança e de organização do transporte público, impactando tanto a experiência dos usuários quanto a integridade do sistema.

“Muitas invasões se dão por jovens e adolescentes, nas proximidades de colégios. Equipes de fiscalização em conjunto com a Guarda Municipal e seu serviço de inteligência também tem realizado o monitoramento e desenvolvido ações conjuntas com a Delegacia do Adolescente e Conselho Tutelar que consiste na condução dos menores infratores à delegacia, momento em que os pais são acionados e é definida a adoção das medidas sócio educativas cabíveis”, diz parte da nota da Urbs. Apesar disso, a reportagem flagrou que as invasões ocorrem por diversos perfis de pessoas.

Ainda segundo a Urbs, nos últimos meses foram três ações nos meses de julho/2024, agosto/2024 e fevereiro/2025, sendo que foram conduzidos para delegacia 48 adolescentes, quatro adultos e dois estrangeiros. Além disso, barreiras foram instaladas nas proximidades das estações-tubo para dificultar a ação dos fura-catracas.

“A Urbs destaca que foram aplicadas barreiras físicas no acesso lateral das estações tubo, como a do Passeio Público, no centro da cidade, com o objetivo de ser um dificultador e desmotivar invasões. Os primeiros resultados foram positivos e está em andamento projeto para desenvolver e instalar o equipamento em todos os locais possíveis”, comunicou.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Guarda Municipal pede denuncia!

Cobrada pela reportagem da Tribuna, a Guarda Municipal informou que mantém patrulhamento preventivo nas linhas de transporte coletivo para coibir essa prática ilegal. A população pode denunciar casos pelo telefone de emergência 153.

“A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) também realiza operações regulares para combater os “fura-catracas”. Essas ações são planejadas com base em dados fornecidos pela Urbanização de Curitiba (Urbs), que identificam os locais com maior incidência. Na quinta-feira (13), uma dessas operações ocorreu na estação-tubo Maria Aguiar Teixeira, localizada na Avenida Presidente Camargo, no bairro Capão da Imbuia, resultando na apreensão de quatro adolescentes.

