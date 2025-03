Ponte de Guaratuba: novo vídeo mostra avanço nas obras

As obras da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná, avançam diariamente. Os dados são do último boletim divulgado no mês de fevereiro de 2025 aponta que quase 50% já foram concluídos. O relatório detalhou os progressos do trecho estaiado e pré-moldado.

O fotógrafo Almir Alves, do perfil Matinhos Agora, parceiro da Tribuna no litoral, enviou um vídeo novo gravado com um drone para mostrar como está o andamento da obra. O vídeo mostra a duplicação da via de acesso, o canteiro de obras, as vigas já colocadas e também a estrutura que vai segurar a parte estaiada.

Veja o vídeo!

Nesse período houve a continuidade da execução das estacas do trecho pré-moldado e os trabalhos envolveram atividades de cravação, escavação e concretagem, além da fabricação e lançamento das vigas longarinas pré-moldadas; e a execução das travessas do trecho pré-moldado.

Foi finalizada também a concretagem dos blocos e pilares das torres principais do trecho estaiado. Sobre o trecho pré-moldado, iniciou-se o lançamento de placas pré-moldadas de concreto, também conhecidas como pré-lajes sobre as vigas, onde posteriormente servem de fôrma para a consolidação da laje.

Já no trecho estaiado, houve um avanço significativo. As estacas e blocos de coroamento e os pilares das torres principais já estão finalizados. O próximo passo é a execução da aduela de partida, com o cimbramento. Essa técnica permite a construção de grandes vãos sem a necessidade de escoramento. Além disso, a instalação de gruas fixas em cada apoio facilitará a movimentação de materiais e equipamentos durante a execução das etapas seguintes.

Infraestrutura da Ponte

Até o momento, foram 40 estacas concluídas, sendo 16 do trecho estaiado e 24 do trecho pré-moldado. Ao total, são 64 estacas, sendo 24 no trecho estaiado e 40 no trecho pré-moldado. Na superestrutura, deu-se continuidade à fabricação das vigas longarinas pré-moldadas, chegando ao final do mês com o acumulado de 66 estruturas fabricadas e 41 lançadas nas travessas.