Triplicação da BR-277 promete reduzir tempo de viagem em 20%

As obras para a triplicação da BR-277, entre Curitiba e Paranaguá vai começar no segundo semestre de 2025. A data de entrega das obras conforme contrato é até 2031. A concessionária de pedágio EPR Litoral Pioneiro obteve um financiamento de R$ 6,4 bilhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Com os recursos em caixa, os projetos para duplicação e construção de terceiras faixas na BR-277 no trecho entre Curitiba e Paranaguá vai representar uma redução de 20% no tempo de viagem dos motoristas que trafegam pela rodovia e aumentará em 66% a capacidade de transporte de cargas no trecho.

Nestes primeiros anos de contrato, o maior volume de investimentos se concentra nas duplicações e nas obras de faixas adicionais na BR-277 no trecho da Serra do Mar, que são as obras de maior impacto do lote. A rodovia também vai ganhar sete novos viadutos e duas correções de traçado.

No projeto, também informa que será implantada uma área de escape na altura do km 46, em área de curva fechada e de descida íngreme, e um sistema de iluminação de trecho em serra, em ambos os sentidos da via, do km 31,5 ao km 46,5, em um total de 15 km de nova iluminação viária. Esse é o trecho mais sinuoso da serra.

Nos próximos dias, a EPR estará divulgando mais detalhes das próximas etapas de obras.