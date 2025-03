Fura-catracas em Curitiba: 12 adolescentes são apreendidos em operação

Uma nova operação contra os ‘fura-catracas’ realizada nesta quarta-feira (19) na estação-tubo Bruno Filgueira, na Rua Padre Anchieta, em Curitiba, apreendeu 12 adolescentes e prendeu uma pessoa. Os detidos tentaram entrar nos ônibus sem pagar passagem.

A ação, que ocorreu na região dos bairros Mercês e Bigorrilho, envolveu profissionais da Urbanização de Curitiba (Urbs), agentes do Departamento de Inteligência (DTI) da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, guardas municipais e policiais civis da Delegacia do Adolescente.

Os menores apreendidos foram conduzidos para a Delegacia do Adolescente e os pais foram acionados. Eles responderão a medidas socioeducativas. Já o adulto foi levado à Central de Flagrantes da polícia por ter cometido o crime tipificado no artigo 176 do Código Penal, que prevê pena de detenção ou multa para quem utilizar serviços sem ter recursos para pagar.

Esta foi a terceira operação “fura-catraca” deste ano. “Vamos continuar e intensificar as ações de combate aos invasores de estações-tubo e ônibus. O crime atinge a integridade do sistema de transporte coletivo de Curitiba e gera prejuízos”, disse o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Barreiras tentam impedir pedir passagem de fura-catracas em Curitiba

De acordo com Maia Neto, a Urbs instalou barreiras físicas no acesso lateral de algumas estações-tubo, como a do Passeio Público, no Centro, para dificultar invasões. Os primeiros resultados foram positivos e está em andamento projeto para desenvolver e instalar o equipamento em outras estações-tubo.

Segundo o secretário de Defesa Social e Trânsito de Curitiba, Rafael Vianna, a operação foi planejada com base em dados fornecidos pela Urbanização de Curitiba (Urbs), que identificou os locais com maior incidência dessa prática.