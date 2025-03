Descubra quais são os bairros preferidos de Curitiba para abrir novas empresas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em 2024, Curitiba abriu 70.775 novas empresas, o que representou um crescimento de 48% no número de novos negócios nos últimos quatro anos. Para a escolha do endereço das empresas, alguns bairros aparecem como preferidos na capital paranaense.

Segundo levantamento da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento, Cidade Industrial de Curitiba (CIC), Centro, Sítio Cercado, Boqueirão, Água Verde, Cajuru, Uberaba, Portão, Rebouças e Xaxim lideraram o número de novos alvarás no ano passado.

Os dez bairros juntos representaram 41% do total de empresas abertas na cidade, que tem 75 bairros. A CIC, bairro mais populoso da cidade, registrou 5.370 novas empresas, seguido pelo Centro (5.038) e Sítio Cercado (3.467).

A capital tem 473.195 empresas ativas. Na comparação entre 2020 e 2024, o volume de novos negócios cresceu 48%, passando de 47.762 para 70.775.

“O que se observa é que os bairros que lideram a lista são também os mais populosos, o que faz deles uma escolha natural para a abertura de negócios. Mas além da ótica da escala, essa concentração também reflete o crescimento da geração de emprego e renda. Tanto o Paraná como Curitiba têm registrado taxas de desocupação muito baixas, o que reflete na renda e no aumento do consumo de estratos sociais que vivem nesses bairros”, analisa o diretor de pesquisa do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), Julio Suzuki.

O levantamento considerou os dados de empresas de todos os portes, inclusive Microempreendedores Individuais (MEIs) e de todos os segmentos – serviços, comércio e indústria.

Quais são os segmentos que mais abriram em Curitiba no ano passado

Em Curitiba, serviços e comércio são os segmentos com maior número de novos negócios. Confira:

Setor de serviços

Apoio técnico, jurídico e contábil – 19.830 novas empresas

Construção civil e engenharia – 5.651

Assistência técnica – 5.450

Educação, treinamento e ensino – 4.322

Saúde e assistência médica – 4.277

Setor de comércio

Comércio varejista de vestuário e acessórios – 1.471

Alimentos para consumo domiciliar – 896

Lanchonetes, casas de chá, sucos e similares – 877

Restaurantes – 683

Padarias e confeitarias – 458

Tempo médio de abertura de empresas

Curitiba vem reduzindo o tempo médio de abertura de empresas nos últimos anos. Em 2019, por exemplo, uma empresa levava em média 3 dias e 9 horas (81 horas) para conseguir o seu registro em Curitiba. Hoje esse tempo é 97% menor.

A Prefeitura de Curitiba incluiu 606 atividades na chamada Lei da Liberdade Econômica, que dispensa licenciamento para atividades consideradas de baixo risco.

Essas empresas ficam dispensadas de alvará de licença para localização, licença sanitária e licenciamento ambiental. Entre os incluídos na lista estão agências de publicidade e de viagens, consultorias, engenharia e arquitetura e várias áreas do comércio como armarinhos, papelaria, calçados e vestuário.

Os dez bairros mais procurados em Curitiba para abertura de empresas em 2024

CIC – 5.370 novas empresas

Centro – 5.038

Sítio Cercado – 3.467

Boqueirão – 2.600

Água Verde – 2.404

Cajuru – 2.607

Uberaba- 2.118

Portão – 2.094

Rebouças -2.018

Xaxim -1.853