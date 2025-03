Projeto quer acabar com alagamentos em Curitiba utilizando “jardins de chuva”

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba pode ter nos próximos anos uma nova drenagem urbana com a inclusão dos jardins de chuva como dispositivo oficial de combate a alagamentos e melhora na qualidade ambiental. A proposta foi protocolada no fim de janeiro 27 e está em análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Curitiba (CMC).

Atualmente, a captação das águas pluviais deve ser feita por meios naturais, como fundos de vale, ou por dispositivos tradicionais de drenagem. Com a mudança, os jardins de chuva passariam a ser reconhecidos como uma opção viável dentro do planejamento urbano

O projeto de lei é da vereadora Laís Leão (PDT), justificando na proposta que os jardins de chuva funcionam como pequenas áreas rebaixadas no solo, onde as águas pluviais se acumulam temporariamente, sendo absorvidas e filtradas de maneira natural, evitando sobrecargas no sistema de drenagem urbano.

“A gestão das águas pluviais é um dos grandes desafios das cidades contemporâneas, especialmente em contextos de urbanização acelerada”. comentou a vereadora, que doutora e mestre em gestão urbana.

Os dispositivos atuam no controle de enchentes, além de filtrar poluentes, recarregar aquíferos, melhorar a qualidade da água, diminuir os efeitos das ilhas de calor e favorecer a biodiversidade, ao fazer uso de vegetação adaptada ao clima local.

Do ponto de vista econômico, a implementação dos jardins de chuva pode ser viabilizada por meio de parcerias público-privadas (PPPs) e da captação de recursos estaduais e federais destinados a projetos de sustentabilidade urbana.

Se aprovada na Câmara e sancionada pelo prefeito, a lei começa a valer 90 dias após sua publicação no Diário Oficial do Município.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉