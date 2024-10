Vereadora do urbanismo, Laís Leão é mestre em Gestão Urbana; “Tenho conhecimento técnico”

A experiência nos últimos 10 anos de trabalho na articulação de políticas públicas urbanísticas e atuação como ativista para promoção de cidades inclusivas e seguras, levou a curitibana Laís Leão, 30 anos, a se candidatar para uma vaga na Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Ela foi eleita para a próxima legislatura com 6.964 votos, sendo a primeira mulher do Partido Democrático Trabalhista (PDT), eleita para a CMC.

“Em 2025 vão ter discussões importantes, é o ano de revisão do plano diretor da cidade, ano de nova licitação para o transporte público. Eu vi que não era um espaço ocupado na Câmara por pessoal técnico, e como ativista isso me preocupava. Então resolvi me candidatar e deu certo”, conta Laís Leão. Ao lado do vereador reeleito Marcos Vieira, Laís formará a bancada do PDT na CMC, sendo a primeira mulher do partido eleita para a Casa.

Ela comemora o aumento da composição progressista na Câmara, composta ainda por vereadores eleitos do Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Socialista Brasileiro (PSB) e Partido Socialismo e Liberdade (Psol), e reconhece também o aumento no número de vereadores de direita.

“Acho que teremos muitos embates porque a bancada da extrema direita também aumentou bastante. E vão querer fazer uso da CMC como palco. Eu, como pessoa técnica, acho que isso será um problema. Vejo que pode haver dificuldade em ter discussões técnicas, porque vão estar tentando caçar like no plenário. Aí, o pouco tempo que tem se gasta com devaneios e não se discute o que precisa”, prevê a vereadora eleita. “É necessário discutir a cidade, políticas públicas para uma cidade mais inclusiva e sustentável”, diz.

"Vou trabalhar pelo urbanismo, meio ambiente, na fiscalização de obras públicas, do transporte público, pela acessibilidade, pela mobilidade ativa e segurança para mulheres", afirma disse Laís Leão. vereadora eleita em Curitiba. Foto: Reprodução/Instagram

Urbanismo e segurança

Nas redes sociais Laís Leão se apresenta como a vereadora do urbanismo. Solteira e residente na região central de Curitiba, Laís é doutoranda e mestre em Gestão Urbana, especialista em Administração Pública, com formação em Arquitetura e Urbanismo, e diz que atualmente estuda segurança urbana para mulheres. “Vou trabalhar pelo urbanismo, meio ambiente, na fiscalização de obras públicas, do transporte público, pela acessibilidade, pela mobilidade ativa e segurança para mulheres”, afirma diz a vereadora eleita.

Laís é fundadora do projeto social InCities, que trabalha por articulações legislativas e de políticas públicas em prol de cidades mais inclusivas e seguras para mulheres. “Tenho conhecimento técnico e tenho compromisso em fiscalizar o plano diretor da cidade e a licitação do transporte público”, adianta a vereadora.

