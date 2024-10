Novo vereador de Curitiba deseja “acabar com demonização dos empresários”

Único vereador do Partido da Mulher Brasileira (PMB) eleito para Câmara Municipal de Curitiba (CMC), o jornalista Bruno Secco, 32 anos, diz que terá um mandato independente.

“Tenho 11.436 motivos para trabalhar pelos conservadores de Curitiba. Foi minha primeira candidatura. Apanhei demais, tentaram destruir nossa campanha, acabar com nosso partido e asfixiar nossa candidatura. Mesmo assim foi uma campanha bem sucedida, paga por doadores e do meu próprio bolso. Vou trabalhar de forma totalmente independente”, destaca o vereador eleito.

Durante a campanha, Secco criticou o uso do fundo partidário e publicou posts em redes sociais destacando que economizou R$ 689.037,15 de impostos pagos, por não usar o fundo de campanha.

+ Leia também: Veja a lista de vereadores eleitos em Curitiba nas eleições de 2024

“Este valor é o teto que um vereador podia gastar. Critico bastante o uso desse fundão porque prejudica a democracia. Embora o partido tenha direito, esse dinheiro não vem pra gente. Minha campanha foi em rede social e presencial”, explica Secco, lembrando que aguarda a mudança do nome do partido para Por Mais Brasil, nome que trabalhou durante a campanha.

Natural de Santos (SP), Secco é noivo, e mudou para Curitiba por motivo de trabalho no início de pandemia da covid-19. Jornalista com passagem pelo canal ESPN Brasil e como assessor de imprensa do Santos Futebol Clube, ele veio para trabalhar com empresários que queriam colocar suas marcas no ambiente digital. ”Ajudei a evitar a falência de muita gente. Porque com o lockdown essas empresas precisaram migrar suas marcas para o ambiente digital, para fazer seus negócios. Eram muitas reuniões, acabei mudando e me apaixonei por Curitiba”, diz.

+ Leia também: Na lista dos ‘vereadores influencers’, João Bettega promete fiscalizar Curitiba

Veja o que defende Bruno Secco, vereador eleito em Curitiba

Defesa da família, liberdade de expressão e dos empresários são as principais bandeiras de Bruno Secco. “Tem que acabar com a demonização dos empresários, lutar pelo empreendedorismo e também tenho compromisso com a acessibilidade. Curitiba não tem calçadas adequadas para idosos. Quero fazer um grande trabalho de zeladoria, de fiscalização. Fazer o mutirão da iluminação, andar pela cidade no período noturno para identificar onde tem luz amarela, e onde está escuro. Precisamos iluminar com luz branca de led, porque rua iluminada inibe a ação dos assaltantes”, pontua.

“Também sou contra o aumento de impostos, em especial o IPTU (imposto predial e territorial urbano) que teve um aumento brutal, e vou trabalhar pela desburocratização”, salienta.

+ Leia também: Da caçada aos bandidos para a Câmara de Curitiba; Segurança é o foco do “Perdeu Piá”

Com posicionamentos bem definidos em defesa dos valores cristãos, critica o Supremo Tribunal Federal (STF) e a anistia de multas a empresários. Secco também está trabalhando com afinco na campanha do segundo turno para eleger a candidata do seu partido, Cristina Graeml, como prefeita de Curitiba.

“Sou um vereador de direita, apoiador irrestrito do ex-presidente Jair Bolsonaro, acredito que vamos reverter a decisão para ele ser candidato em 2026, e agora estou focado em eleger Cristina prefeita, porque Curitiba precisa de propostas”, afirma.

Novatos que bombaram nas eleições 2024 Carro é destruído em festa após eleição na RMC Vereadores ‘famosos’ que não se reelegeram