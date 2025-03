Aposta feita em bairro de Curitiba ganha prêmio com a Mega Sena 2841

Um apostador de Curitiba teve um motivo especial para comemorar na última quarta-feira (18). O apostador acertou cinco dos seis números sorteados na Mega-Sena 2841, faturando um prêmio de R$ 48.367,90. A aposta simples foi realizada na lotérica Noronha, no bairro de Curitiba chamado Santa Cândida.

Resultado Mega Sena 2841: 04, 05, 12, 34, 36 e 48

Embora o curitibano tenha chegado perto, ninguém acertou os seis números, fazendo com que o prêmio principal acumulasse.

Com isso, a expectativa para o próximo sorteio da Mega-Sena aumentou consideravelmente. O prêmio estimado para quinta-feira saltou para R$ 20 milhões, atraindo ainda mais a atenção dos apostadores de Curitiba e de todo o Brasil.

Como jogar na Mega Sena?

Para aqueles que desejam tentar a sorte na Mega-Sena, é importante conhecer as regras do jogo. A aposta mínima custa R$ 5,00 e permite a escolha de seis números entre 1 e 60. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de ganhar. Por exemplo, uma aposta com 15 números (o máximo permitido) custa R$ 22.522,50, mas a probabilidade de acerto aumenta significativamente. Vale lembrar que a chance de acertar os seis números com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860, enquanto com 15 números marcados, a probabilidade sobe para 1 em 10.003.

Além de Cuiritba, houve uma aposta ganhadora da quina da Mega Sena em Sarandi. Veja abaixo o detalhamento!

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERICA NORONHA 6 Não Simples 1 R$48.367,90 SARANDI/PR LOTERICA SARANDI 6 Não Simples 1 R$48.367,90

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉