Gigante do leite vai ampliar produção e investir R$ 285 milhões em fábricas no Paraná

A Lactalis Brasil, líder na captação de leite no país, está investindo cerca de R$ 285 milhões para ampliação da linha de produção das fábricas em Carambeí, nos Campos Gerais, e Londrina, no Norte do estado. Diretores da empresa apresentaram, nesta terça-feira (18), ao governador Carlos Massa Ratinho Junior, um panorama dos investimentos do grupo, que conta com incentivos do programa Paraná Competitivo.

O CEO da Lactalis Brasil, Roosevelt Junior, ressaltou o potencial do Paraná na produção de leite e o apoio dado pelo estado. “O Paraná é um estado estratégico para a nossa empresa. É o segundo em produção de leite no Brasil, com 4 bilhões de litros anuais, e o que mais cresce na produção nos últimos dez anos. A nossa empresa é do ramo do leite, então a primeira questão que procuramos é a disponibilidade, que encontramos aqui”, disse.

No Paraná, a produção da Lactalis é comercializada principalmente com a marca Batavo, criada em 1928 em Carambeí e adquirida pela multinacional em 2015. Por meio de parceria com a cooperativa Castrolanda e a aquisição da Cativa Cooperativa Agropecuária, de Londrina, a empresa faz a captação de 600 milhões de litros de leite por ano e conta com 1.500 colaboradores.

Entre 2015 e 2022, a Lactalis investiu R$ 377 milhões nas atividades no estado. Outros R$ 20 milhões foram aportados em 2024 para ampliação do Centro de Distribuição de Carambeí, com uma área total de 6.400 metros quadrados. Agora, com o novo investimento dentro do Paraná Competitivo, de quase R$ 285 milhões, serão R$ 682 milhões em 10 anos.

Fábrica no Paraná vai ampliar linha de produção de alimentos com leite

Os recursos estão alocados principalmente na fábrica de Carambeí, polo de produção da marca Batavo no Brasil. Serão ampliadas a linha para produção de pudim de leite; de iogurtes, leites fermentados e bebidas lácteas; e de sobremesas e creme de queijo. De acordo com Roosevelt, a empresa cresce, em média, 10% ao ano no setor de iogurte, sendo a Batavo a segunda marca do Brasil no segmento.

O Centro de Distribuição em Carambeí serve de hub logístico na distribuição das marcas da empresa. É de lá que as cargas refrigeradas são consolidadas e distribuídas para todo o Brasil. Na fábrica de Londrina, os recursos estão sendo utilizados para modernização da planta, que hoje produz leite UHT, pasteurizado e em pó, composto lácteo, soro em pó e manteiga.

Produção de leite no Paraná

O Paraná tem a segunda maior bacia leiteira do Brasil, com 15,4% de participação, atrás de Minas Gerais, com 24,9%, e à frente de Santa Catarina, que aparece em terceiro lugar, com 13%.

Segundo dados da Pesquisa Trimestral do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgada nesta terça-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram produzidos no Paraná 3,9 bilhões de litros de leite em 2024. Somente no 4º trimestre, foram 1,08 bilhão de litros captados no Estado.

Grupo Lactalis

O Grupo Lactalis é líder mundial no mercado de lácteos, com produtos vendidos em mais de 150 países, com 270 fábricas e 80 mil colaboradores. No Brasil, é líder em captação de leite, considerando o número de produtores parceiros, com 2,7 bilhões de litros por ano. Conta com 23 plantas fabris espalhadas (sendo três no Paraná) e 13 mil funcionários. Além da Batavo, estão no portfólio do grupo marcas como Parmalat, Elegê, Itambé e Président.