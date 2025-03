Inscrições para concurso da Receita Estadual do Paraná terminam nesta semana

Encerram nesta semana as inscrições para o concurso público de Auditor Fiscal da Receita Estadual do Paraná. Ao todo, são 50 vagas disponíveis, além de cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 16.953,96. As inscrições devem ser feitas até às 16 horas de quinta-feira (20) pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do concurso e aplicação das provas.

Os candidatos que já fizeram a inscrição também devem ficar atentos, pois termina nesta semana o prazo para o pagamento da taxa de inscrição de R$ 160. As guias de pagamento devem ser pagas até o dia 21 de março, primeiro dia útil após o encerramento das inscrições.

Segundo um balanço parcial da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), mais de 20 mil pessoas já se inscreveram para o processo seletivo até esta terça-feira (18). Os números, porém, ainda não são definitivos e precisam ser homologados pela FGV.

Etapas e data da prova do concurso público da Receita Estadual do PR

O concurso para auditor fiscal da Receita Estadual será dividido em quatro etapas. As duas primeiras serão de caráter classificatório e vão testar os conhecimentos dos candidatos em Língua Portuguesa, raciocínio lógico-matemático, Direito Constitucional, Tributário e Administrativo, assim como saberes específicos para o exercício da função. Isso inclui Economia e Finanças Públicas, contabilidade geral e Prática em Análise de Dados.

De acordo com o edital, as provas serão aplicadas no dia 18 de maio. Durante a inscrição, o candidato pode escolher se vai realizar o exame em Cascavel, Curitiba, Londrina ou Maringá.

Já a terceira fase, também de caráter classificatório, será a avaliação de títulos. Para isso, o concurso vai priorizar áreas relacionadas à função de auditor fiscal, como Administração, Contabilidade, Ciência da Computação, Direito, Economia, Engenharias, Física, Matemática, Probabilidade e Estatística. A última etapa é a avaliação médica, que é de caráter eliminatório.

O que faz um auditor fiscal na Receita Estadual

O auditor fiscal exerce uma das funções centrais na estrutura da Receita Estadual. Ele é responsável pela arrecadação de tributos e pela fiscalização do cumprimento das obrigações fiscais pelos contribuintes. Assim, a principal atuação do auditor é garantir que empresas e cidadãos estejam pagando corretamente seus impostos, assegurando recursos para investimentos em áreas fundamentais como saúde, educação, segurança e infraestrutura.