Imprudência e pouca sinalização provocam acidentes em cruzamento em Curitiba

A falta de sinalização em um cruzamento do bairro Água Verde, em Curitiba, tem causado transtornos para moradores e motoristas há uma semana. Tudo começou após a retirada do asfalto antigo nas ruas Murilo do Amaral Ferreira e Marquês do Paraná.

Com o recape, a segurança de quem vive ou circula pela região foi embora. Isso porque as faixas demoraram quatro dias para serem refeitas. Quando o trabalho foi realizado, as equipes não pintaram o ‘Pare’ no chão.

Aliado com a demora da pintura está a imprudência dos motoristas, já que a Rua Marquês do Paraná tem placas que indicam parada antes do cruzamento e tartarugas. Em uma semana, diversos flagrantes de irresponsabilidade foram registrados e até um acidente com vítima.

Assista:

Na segunda-feira (17), dois carros bateram no cruzamento no Água Verde. Com a força do impacto, um dos veículos só parou depois de colidir no muro de uma casa.

Morador registrou pancada entre dois carros na segunda-feira. Foto: Luiz Eduardo Dias

“No final de semana vi vários veículos cruzando a preferencial sem parar. Inclusive um Uber no qual minha esposa e filha tinham acabado de entrar. Vi motos e diversos veículos fazerem o mesmo. Ninguém morreu por sorte”, detalha o morador da região, Luiz Eduardo Dias.

Cruzamento perigoso causa transtornos há anos

Em 2021, a Rua Murilo do Amaral Ferreira já foi pauta na Tribuna após registrar uma sequência de acidentes de trânsito em menos de 30 dias. Na época, a mudança no sentido do trânsito foi a causa. Na reportagem da época, o morador Luiz Eduardo Dias contou que a esquina sempre foi palco de batidas e até sugeriu a instalação de um semáforo, o que não aconteceu.

E aí, prefeitura?

Por meio de nota, a Superintendência de Trânsito (Setran) informa que a empresa responsável já deu início a sinalização no local, que deve ser finalizada, com prioridade, nos próximos dias.

“Ressaltamos que, mesmo na ausência de sinalização horizontal, a sinalização vertical que é obrigatória está presente. Reforçamos a importância da cautela e da prudência ao dirigir, que devem sempre prevalecer”.