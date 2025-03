Sequestros-relâmpago em série em Curitiba: homem é preso e vítima resgatada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta terça-feira (18), no bairro Prado Velho, em Curitiba. O suspeito foi capturado dentro de um veículo enquanto mantinha uma vítima sob seu poder, em um caso classificado como sequestro-relâmpago.

A prisão é resultado de uma investigação conduzida pela Delegacia de Furtos e Roubos (DFR), que já vinha monitorando o indivíduo por sua suposta participação em pelo menos dois outros crimes semelhantes na capital paranaense. Segundo as autoridades, o modus operandi do criminoso consistia em abordar mulheres, restringir sua liberdade e efetuar roubos.

+ Leia mais Trincheira em Curitiba tem substância misteriosa avermelhada surgindo da parede

O trabalho investigativo da Polícia Civil foi crucial para identificar o suspeito e localizar seu paradeiro. No momento da abordagem policial, além da vítima mantida no veículo, foi encontrado com o criminoso um simulacro de pistola.

A ação rápida das equipes policiais permitiu o resgate da vítima sem ferimentos, que recebeu o devido atendimento no local. O suspeito foi imediatamente encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.