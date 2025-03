BR-376 fica interditada por horas após caminhão tombar: Vídeo mostra acidente

Um caminhão tombou na manhã desta terça-feira (18) na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. As faixas sentido Santa Catarina ficaram bloqueadas por algumas horas, o que gerou um mega congestionamento no trecho que já é naturalmente de fluxo intenso.

O acidente foi registrado no Km 665 por um motorista que percebeu algum tipo de problema no caminhão da frente. Ao tombar perto da mureta de proteção, parte da carga que estava na carroceria foi ao chão. O motorista da carreta acidentada aparentemente não se feriu e afirmou ao rapaz que fez as imagens que estava bem.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência que ocorreu às 8h20 e as pistas foram liberadas as 11h.

Trecho crítico da 376

O acidente com o caminhão é parte de um dos trechos complicados da BR-376. Um caso que ficou marcado ano passado foi da carreta que tombou sobre uma van e matou nove atletas de remo de Pelotas, Rio Grande do Sul, no km 665.

Um pouco mais a frente tem uma parte que preocupa motoristas com a sequência de acidentes, a chamada “Curva da Santa”, localizada no km 668,7, integrando o trecho de Serra da BR-376/PR, que vai do km 660 ao km 679. Especificamente no sentido sul, há um declive de altitude de aproximadamente 700 metros, o que requer maior cuidado dos motoristas, para prática da direção defensiva, observando a sinalização e utilizando o freio motor.

Mesmo com sinalização e redutores de velocidade, o local costuma registrar acidentes, como ocorreu em 2021, quando um ônibus de turismo que saiu do Pará despencou em uma ribanceira resultado em 19 mortos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), do km 666 e 668, foram 26 sinistros de trânsito, com 26 pessoas feridas e duas mortes, de janeiro a novembro de 2024. Dentre as colisões, foram cinco tombamentos, cinco colisões traseiras, quatro colisões por objeto, três incêndios, três saídas de leito, duas colisões laterais, dois engavetamentos, um atropelamento e um derramamento de carga.



Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉