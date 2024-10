Polícia investiga se caminhão que esmagou van com atletas na BR-376 estava sem freio

A investigação do grave acidente que resultou na morte de nove pessoas na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, pode ter relação com a falta de freios da carreta que tombou sobre uma van que transportava integrantes de um time de remo na noite de domingo (20), que seguiria para Pelotas, no Rio Grande do Sul.

O motorista do caminhão de 30 anos não chegou a prestar depoimento na segunda-feira (21). Ele teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital São José, em Joinville, em Santa Catarina.

+ Leia mais Atletas de remo que morreram na BR-376 integravam equipe medalhista

“O procedimento vai ser devidamente instaurado pela Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba, inicialmente pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Já temos a identificação do condutor do caminhão, que provavelmente será ouvido nas próximas horas para que possa contribuir no esclarecimentos dos fatos”, disse o delegado Edgar Santana, em entrevista coletiva à imprensa.

A Polícia Civil (PCPR) vai apurar também se houve excesso de velocidade por parte do condutor do caminhão.

Devido ao acidente, a rodovia ficou interditada por 14 horas e chegou a ter 22 quilômetros de congestionamento.

Imagem desta manhã mostra a dimensão do acidente. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros. Divulgação/Corpo de Bombeiros. Carreta tombou em cima de uma van com atletas de uma equipe de remo. Foto: Divulgação/PRF.