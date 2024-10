Atletas de remo que morreram na BR-376 integravam equipe medalhista

A prefeitura de Pelotas decretou luto de sete dias após o acidente ocorrido na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. Nove adolescentes que integravam o projeto Remar para o Futuro morreram no retorno da viagem de uma competição ocorrida em São Paulo.

As autoridades políticas do Rio Grande do Sul lamentaram o acidente na manhã desta segunda-feira. O governador Eduardo Leite manifestou pesar pelas mortes. “Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande ao topo em uma competição de grande relevância nacional”, disse o governador.

Já prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, se encontrou com familiares dos adolescentes.

Paraná lamenta

O Governo do Paraná lamentou as mortes no acidente das nove vítimas fatais, bem como aos familiares dos feridos. “O Estado colocou à disposição sua estrutura no atendimento da ocorrência. Além do Corpo de Bombeiros Militares do Paraná (CBMPR), que faz o resgate das vítimas, uma equipe da Polícia Científica do Paraná (PC) está no local desde a noite de domingo prestando suporte nas ações de resgate e identificação das vítimas. O trabalho de identificação também será feito na seda da PCP no bairro Tarumã”, diz parte da nota.

A Polícia Civil do Paraná iniciou a investigação do acidente. A apuração está a a cargo da Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

O que aconteceu?

Segundo a Policia Rodoviária Federal (PRD) ,uma carreta conduzida por um homem de 30 anos, que se feriu levemente, teria perdido os freios, colidindo na traseira da van, que foi projetada à frente colidindo na traseira do automóvel conduzido por um homem, que estava sozinho e não se feriu.

Em seguida, a van rodou e a carreta a arrastou para fora da pista, tombando sobre ela. Foram 9 mortes confirmadas, todos integrantes da van.