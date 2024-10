Van com atletas se envolve em acidente gravíssimo na BR-376; Nove mortes confirmadas

Um acidente gravíssimo na BR-376, na noite deste domingo (20), no quilômetro 665, sentido Santa Catarina, em Guaratuba, litoral do Paraná, deixou nove pessoas mortas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um veículo de passeio, uma van de turismo com 11 ocupantes e um carreta contêiner. A van levava atletas de uma equipe de remo e o congestionamento já passa dos 12 km.

Segundo relato da PRF, a carreta, conduzida por um homem de 30 anos, que se feriu levemente, teria perdido os freios, colidindo na traseira da van, que foi projetada à frente colidindo na traseira do automóvel conduzido por um homem, que estava sozinho e não se feriu.

Em seguida, a van rodou e a carreta a arrastou para fora da pista, tombando sobre ela. A equipe de remo que estava na van ainda não foi identificada pelas equipes no local.

Segundo a PRF, até o fim da madrugada, foram localizados 6 corpos, porém, ainda não era possível para as equipes de resgate acessarem completamente a van, pois o veículo estava prensado sob a carreta.

Perto das 7h um guindaste chegou para içar a carreta com o contêiner para a retirada dos corpos e confirmação da quantidade de vítimas fatais, todos ocupantes da van. Viaturas do IML já estão no local para levar os corpos das vítimas para Curitiba.

Além da PRF, equipes dos Bombeiros e da concessionária responsável pelo trecho estão no local para verificar o número de óbitos, equipe da Dedetran também deslocando para o local.

Após a retirada do caminhão e container pelo guindaste ainda será necessário aproximadamente 01:30 h para desmontar o equipamento.

Imagem desta manhã mostra a dimensão do acidente. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros. Divulgação/Corpo de Bombeiros. Carreta tombou em cima de uma van com atletas de uma equipe de remo. Foto: Divulgação/PRF.

De acordo com a PRF, a van (ainda não identificada) vinha de São Paulo com destino a Pelotas em viagem fretada com equipe de atletas adolescentes de remo, totalizando 11 pessoas contando com o motorista. Um adolescente de 17 anos foi resgatado com vida e ferimentos leves e levado, juntamente com o motorista da carreta para o Hospital São José em Joinville.

Pista interditada neste momento no sentido SC para trabalho içamento do caminhão e o congestionamento passa dos 12 km.