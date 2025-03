Curitiba e Paraná em alerta! Tem previsão de chuvas intensas e tempestades

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu dois alertas importantes para regiões do Paraná, incluindo Curitiba. Um alerta amarelo e um alerta laranja estão em vigor, indicando riscos de chuvas intensas e acumulados nesta terça-feira (18).

O alerta amarelo, que abrange boa parte do estado do Paraná, incluindo Curitiba, prevê perigo potencial de tempestade, com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e possibilidade de ventos intensos de 40-60 km/h. Este alerta está válido até às 23h59 desta terça-feira (18).

Já o alerta laranja chama atenção para o acumulado de chuva, abrangendo municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Também válido até às 23h59 desta terça, o aviso indica chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, conforme o Inmet.

Com essas condições meteorológicas, é fundamental que os moradores de Curitiba e região fiquem atentos. O INMET recomenda evitar abrigar-se debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Previsão do tempo para Curitiba e Paraná

Em relação às temperaturas, não há previsão de mudanças significativas nos próximos dias. O foco principal está no volume de chuvas e na possibilidade de tempestades. É importante ressaltar que essas condições podem causar transtornos no trânsito e no dia a dia da população.

Fique atento às atualizações do tempo em Curitiba e no Paraná, e siga as orientações das autoridades locais. A prevenção é a melhor forma de evitar acidentes e minimizar os impactos dessas condições climáticas adversas.