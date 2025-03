Shark Tank: Carol Paiffer desvenda empreendedorismo em Curitiba

Empreendedores curitibanos terão a oportunidade de aprender com uma das maiores investidoras do Brasil. Carol Paiffer, empresária e estrela do programa Shark Tank Brasil, vem à capital paranaense para compartilhar sua experiência no mundo dos negócios.

A palestra “Empreendedorismo e o Poder do Ecossistema” acontecerá no dia 19 de março, às 19h, no Teatro Universitário da PUCPR (TUCA). O evento é uma iniciativa da HOTMILK, ecossistema de inovação da universidade, e as inscrições são gratuitas pela plataforma Sympla.

Carol Paiffer é reconhecida por sua expertise no mercado financeiro e na gestão de empresas. Fundadora e CEO da Atom Educacional, referência em educação financeira na América Latina, ela tem se destacado no desenvolvimento de startups promissoras.

Um exemplo do impacto de Paiffer no ecossistema empreendedor local é seu investimento na Chavi, startup curitibana de controle de acessos digitais. Durante sua participação no Shark Tank Brasil, a investidora aportou R$ 1,5 milhão na empresa, que opera dentro do ecossistema da PUCPR.

Marcelo Moura, diretor da HOTMILK PUCPR, ressalta a importância do evento: “Carol é uma líder estratégica que entende profundamente o que é necessário para levar uma startup ao sucesso. Sua visão sobre investimentos e o ecossistema de inovação tem o poder de inspirar novos negócios e transformar empreendedores em líderes de mercado”.

A palestra abordará temas cruciais para quem deseja empreender, como a transformação de ideias em negócios sustentáveis, estratégias para crescimento no mercado e a importância das conexões no universo empresarial.

O evento é uma oportunidade única para empreendedores curitibanos aprenderem com uma das maiores referências do setor e se conectarem com o ecossistema de inovação local.

Serviço

Palestra “Empreendedorismo e o Poder do Ecossistema, por Carol Paiffer”

Data: 19 de março de 2025

Horário: 19h

Local: Teatro Universitário da PUCPR (TUCA)

Endereço: Rua Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho. Curitiba/PR

Inscrições gratuitas aqui