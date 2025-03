Samba invade Curitiba neste fim de semana: cinco eventos imperdíveis

Curitiba se prepara para um fim de semana repleto de ritmo e cultura com uma série de eventos dedicados ao samba. O Conservatório de MPB será palco de duas atividades imperdíveis no dia 22 de março, enquanto outros espaços da cidade também receberão atrações ligadas ao gênero musical nos próximos dias.

Oficina “Compondo em Oralidades”

No sábado, 22 de março, das 9h às 12h, o Conservatório de MPB abre suas portas para a oficina “Compondo em Oralidades”. Voltada para jovens e adultos apaixonados pelo samba, a atividade será conduzida pela talentosa Janine Mathias, acompanhada do violonista Matheus Braga. Os interessados podem se inscrever através deste link.

Bate-Papo sobre a História do Samba

Na sequência, das 10h às 12h, o mesmo local receberá um bate-papo sobre “A História do Samba e a Cena Artística de Curitiba”. O evento, aberto ao público, contará com a presença dos convidados Léo Fé e Juliana Barbosa, sob a mediação de Sandy Silva.

Oficina de Dança

Para os amantes da dança, a Casa Hoffmann oferecerá uma oficina especial utilizando o Método MP. As aulas acontecerão em dois dias: 22 de março, das 18h às 22h, e 23 de março, das 15h às 19h. As inscrições estão abertas e podem ser feitas online.

Roda de Samba no Bar do Barba

Para encerrar o sábado com chave de ouro, o Bar do Barba, localizado na Rua Almirante Gonçalves, 310, no bairro Rebouças, será palco de uma animada roda de samba. O evento “Bloco Boca Negra recebe O Samba da Nega Tecnologia Ancestral” acontecerá das 15h às 17h, com entrada franca.

Serviço

“O Samba da Nêga – Tecnologia Ancestral”

Valor: Gratuito

Oficina Nossos Tambores não se calam

Data: 21 de março, sexta-feira

Horário: 17h às 21h

Local: Conservatório de Mpb de Curitiba

Ficha de inscrição aqui

Público-alvo: Jovens e Adultos apreciadores de Samba

Oficineiros: Diorlei Santos, Matheus Correa e Victoria Santos

Oficina Compondo em oralidades

Data: 22 de março, sábado

Horário: 9h às 12h

Local: Conservatório de Mpb de Curitiba

Público-alvo: Jovens e Adultos apreciadores de Samba

Oficineira: Janine Mathias acompanhada do violonista Matheus Braga

Ficha de inscrição aqui

Bate papo – A história do Samba e a cena artística de Curitiba.

Data: 22 de março, sábado Horário: 10h às 12h |

Local: Conservatório de Mpb de Curitiba

Convidados: Léo Fé a Juliana Barbosa

Mediadora: Sandy Silva

Aberta ao público

Oficina de dança – Método MP

Data | Hora: sábado – 18h às 22h

Data | Hora: domingo – 15h às 19h

Local: Casa Hoffmann

Ficha de inscrição aqui

Roda de Samba: Bloco Boca Negra recebe O Samba da Nega Tecnologia Ancestral

Dia: 22 de março, sábado

Horário: 15h às 17h

Local: Bar do Barba – R. Alm. Gonçalves, 310 – Rebouças, Curitiba

Aberta ao público