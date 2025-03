Com preços populares, “Chekyvy – Terra sem mal” estreia em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em um mundo dominado pela internet e as falsas aparências, falar sobre o quanto podemos ser falhos é um enfrentamento que parece impossível. É isso que propõe a peça “Chekyvy – Terra Sem Mal”, da Céu Vermelho Produções, que faz sua estreia em Curtiba. O espetáculo é direcionado ao público jovem e adulto e ficará em cartaz de 08 a 23 de março, na Sala Simone Pontes, na sede da Cia. do Abração.

A temporada de apresentações acontece na quinta (13) às 20h, sextas (14 e 21) às 20h, aos sábados (08, 15 e 22) e domingos (09, 16 e 23), às 18h e 20h. Nas sessões dos dias 09 e 16, o espetáculo terá tradução em LIBRAS. A Cia do Abração fica na Rua Paulo Ildefonso Assumpção, 725.

A peça flui a partir da história de um encontro espiritual, onírico e presencial, entre um velho Guarani e uma mulher cosmopolita, num insólito espaço e tempo. No palco, as experiências profundas e existências de duas culturas diversas e conflitantes se estabelecem através de uma conversa plena, pontuada de poesia, música, curiosidade, afetos e confissões.

O texto original e inédito, foi elaborado através do processo de criação coletiva. A peça foi escrita em uma parceria artística com o ator Blas Torres e o dramaturgo Rafael Camargo. Já, a direção é de Letícia Guimarães.

Chekyvy traz à tona a reflexão sobre atitudes e pensamentos humanos em relação ao mundo que construímos. A busca pela “terra sem mal” ilustra o que possivelmente une os seres humanos num planeta devastado pela ganância, ignorância e deslocamento da realidade e da essência da vida.

“Teatro é feito por gente. E, neste momento, CHEKYVY – meu irmão, por amigos que se encontram para unir vozes e clamar por mais uma chance. Teatro que conduz a transver realidade e buscar possibilidades. Ser sincero e amoroso com o nosso ofício. É isto que queremos. Nestes tempos confusos, morremos em vida muitas vezes. Mas, renascemos nestes instantes mágicos que dão sentido à vida”, revela a diretora Letícia.

“Chekyvy é um ato de amor. A liberdade que tive na construção da peça é um exemplo transcendental da cultura Guarani, uma viagem de conexão, o olhar de quem vê e sorri com a experiência de simplesmente ver o que vê. A inexplicável existência se torna mágica e a alegria, os atores, a direção, a dramaturgia são alegorias num móbile suspenso no escuro da floresta do inconsciente humano”, comenta Rafael Camargo.

Segundo Blas, a história proposta por Chekyvy refletem sobre nossas escolhas de vida e permite também que possamos falar sobre nossos fracassos. “No palco, os dois personagens expõem seus fracassos e suas frustrações, e propõem uma discussão sobre a nossa sociedade, essa sociedade colonizadora e dominante. Questionam o nosso conceito de evolução, colocado do ponto de vista do Guarani, expondo as contradições e, sobretudo, o custo disso tudo, dessa nossa escolha para todos nós”.

No palco, Blas Torres se une a Christiane Macedo. Juntos, eles mostram que entender a falibilidade humana e reconhecê-la é importante para permitir construções necessárias e positivas. Isso tudo para perceber a responsabilidade com o coletivo.

O projeto da Céu Vermelho Produções Artísticas foi realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, com apoio da Serra Verde Express Ltda., P J Zonta Administração de Bens e Participações Ltda., e Best Waytrips Agência de Viagens e Turismo Ltda.

Serviço

O espaço cultural da Cia. do Abração, que fica no bairro Bacacheri, em Curitiba, comemora 24 anos de atividades em 2025, junto a Céu Vermelho Produções.

Os ingressos custam R$15,00 (inteira) e R$7,50 (meia-entrada) e estarão à venda na bilheteria do teatro nos dias das apresentações, sempre com uma hora de antecedência.

Classificação indicativa: 16 anos. Mais informações (41) 99125-9595 ou (41) 99138-0321 ou @ciadoabracao.