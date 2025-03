22º Festival do Pão com Bolinho de Curitiba: veja fotos e descrições

De quarta-feira (19) a 13 de abril Curitiba vai parar para curtir a 22ª edição do Festival do Pão com Bolinho. Mais uma vez a experiência gastronômica integra a programação oficial do Festival de Curitiba, um dos maiores eventos culturais do país. Ao todo serão 51 estabelecimentos participantes, que vão oferecer aos clientes receitas exclusivas ao preço único de R$ 25.

Este festival tem um sabor especial, segundo Sérgio Medeiros, da Curitiba Honesta, que organiza o evento. “Esta edição é a primeira após, por lei, nosso Festival de Pão com Bolinho entrar para o calendário oficial de eventos de Curitiba. Algo que nos deixa honrados e com a certeza da importância dos festivais da Curitiba Honesta para a cultura da nossa cidade”, afirma.

Também é a primeira vez que o Festival do Pão com Bolinho tem o apoio oficial da Tribuna, parceira de divulgação do evento. Ao longo do período, serão produzidas várias reportagens e conteúdos exclusivos para destacar as principais curiosidades e novidades dos participantes. Para a Tribuna, é um privilégio unir o seu nome a um dos principais eventos gastronômicos de Curitiba.

As receitas trazem variações criativas do sanduíche mais curitibano de todos e que pode ser considerado até o “hambúrguer curitibano”. Tem bolinho de costela com bacon, de carne suína e bovina, de peixe, de linguiça Blumenau. E muitos ainda ganharam preparos especiais, como os recheados com queijo, complementados com leitoa desfiada, bacon ou ovo frito, empanados na farinha panko e ainda com diversos condimentos para complementar.

E para quem quiser complementar, alguns estabelecimentos participantes oferecem a opção de adicionar o drink Doble W ao pedido por mais R$ 24. O 22º Festival de Pão com Bolinho conta com o patrocínio de Farm Frites, Gold Food Service e Doble W, e apoio da Tribuna do Paraná, do Instituto de Turismo de Curitiba e Abrasel-PR.

Confira abaixo os participantes as receitas e endereços de todos os participantes do 22° Festival do Pão com Bolinho:

A OSTRA BEBADA

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de peixe, molho tártaro especial da casa, alface e cebolinha verde servido no pão francês.

Endereço: Rua Ermelino de Leão, 95 – Centro. Funcionamento: Terça a sábado das 11 às 23h. Domingo das 11h às 17h. @aostrabebada

ALCHEMIA

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne bovina recheado com queijo provolone, maionese de manjericão, vinagrete de maçã verde, crispy de cebola e alho poró, servido no pão brioche.

Por mais 24 reais tem drink Doble W – caipirinha de morango com limão, Steinhaeger Doble W, açúcar e gelo.

Endereço: Rua Jaime Reis 40, Largo da Ordem -São Francisco. Funcionamento: Terça a quinta das 15h às 23h. Sexta e sábado das 11h à 01h. Domingo das 10h30 às 20h. @bar_alchemia

AQUARIUS PANIFICADORA

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho artesanal de carne bovina, maionese de alho, queijo muçarela derretido, alface, tomate e picles servido no pão d´agua. Acompanha refrigerante de 200ml.

Endereço: Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 363 – Bacacheri. Funcionamento: Segunda a domingo – todos os dias 24 horas. @aquariuscuritiba

AQUECES

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne bovina recheado com muçarela, maionese defumada, molho passata, barbecue artesanal, servido no pão australiano.

Endereço: Rua Senador Xavier da Silva, 242 – São Francisco. Funcionamento: Quarta e Quinta das 17h às 00h. Sexta e sábado das 17h às 01h. @aquecesbar

ARMAZEM GARAGEM

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne bovina, maionese de hortelã, maionese de sriracha e mel, queijo provolone derretido e cebolinha, servido pão cervejinha finalizado com uma pimenta biquinho.

Por mais 24 reais tem drink Doble W – Caipirinha: Steinhaeger Doble W, tangerina, limão siciliano, geleia de pimenta, açúcar e gelo.

Endereço: Rodovia BR 277- Curitiba – Ponta Grossa km 2630 – Santo Inácio. Funcionamento: Quarta a sexta das 18h às 23h. Sábado das 15 à 00h. Domingo das 15h às 22h. @armazemgaragem

BAR DA MANIACS

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne bovina levemente picante, maionese verde da casa, queijo muçarela derretido, salsa criola, servido no pão de água.

Endereço: Rua Munhoz da Rocha, 1049 – Cabral – Cervejaria Maniacs. Funcionamento: Terça a Quinta das 17h às 23h. Sexta das 15h às 23h. Sábado das 11h às 00h.Domingo das 11h às 21h. @bardamaniacs

BARBARAN

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne bovina, Catupiry Original, maionese defumada, cebola crispy, alface crespa servido no pão francês

Por mais 24 reais tem drink Doble W – Steinhaeger Doble W, tônica, mirtilo, morango e xarope de cranberry.

Endereço: Alameda Augusto Stellfeld, 799 – Centro. Funcionamento: Terça e quarta das 18h às 23h30. Quinta das 17h30 à 23h30. Sexta das 17h 00h. Sábado 12h à 0h. Domingo das 16h às 22h. @barbaran_ucrania

BASTARDS – Bar da Fábrica

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho com blend bovino e suíno empanado na farinha panko e frito, gratinado com mussarela, maionese da casa, cebola crocante e cebolinha, servido no pão crocante.

Endereço: Comendador Lustosa de Andrade, 69 – Centro Cívico. Funcionamento: Terça a quinta das 12h às 23h. Sexta e sábado das 12h à 00h. Domingo das 12h às 22h30. @bardafabricabastards

BENDITA IZABEL

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne com temperos da casa, cebola branca caramelizada, queijo muçarela e pimenta do reino servido no pão crocante.

Endereço: Alameda Princesa Izabel, 2867 – Bigorrilho. Funcionamento: Terça a sexta das 17h à 00h. Sábado das 12h à 00h. @benditaizabel

BOM SCOTCH

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne bovina, bacon, queijo muçarela derretido, maionese de alho caseira, tomate, alface, servido no pão cervejinha.

Por mais 24 reais tem drink Doble W: gin tônica: gin, laranja, canela e gelo.

Endereço: Rua Morretes, 347 – Água Verde. Funcionamento: Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado das 12h às 01h. Domingo e feriado das 16h à 0h. @bomscotch

BOTECO DO BOLACHA

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de costela com bacon, muçarela derretida, maionese da casa e cheiro verde no pão d´agua. Acompanha geleia de pimenta biquinho.

Por mais 24 reais tem drink Doble W: Bala de banana – banana, limão, Steinhaeger de canela e pimenta, xarope de açúcar e gelo.

Endereço: Rua Rio Japurá, 1462 – Bairro Alto – 41 – 3527-1355. Funcionamento: Terça a sábado das 17h30 às 23h. @_botecodobolacha

BURGER BEAST – Feiras

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho Regina Vogue – bolinho bovino de Angus empanado com fubá e panko, cebola crispy, sunomono, maionese artesanal de manjericão e mostarda escura servido no pão brioche.

Bairros das feiras e funcionamentos:

Terça – Novo Mundo – 14h às 20h.

Quarta – Jardim das Américas – 15h às 21h30.

Quinta – Pinheirinho (Pça Zumbi dos Palmares)15h às 21h30.

Sexta – Boa Vista (Conjunto Cassiopéia):15h às 21h30.

@burgerbeast_cwb

BURGUER BAR – Juvevê e Xaxim

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Três bolinhos de carne bovina, maionese da casa, passata de tomate, queijo parmesão ralado e queijo muçarela maçaricado na mesa. Acompanha maionese especial da casa.

Por mais 24 reais tem o Drink Doble W – Caipirinha de limão com pimenta rosa, Steinhaeger Feur Doble W (licor de canela com pimenta), xarope tropical limonade e gelo.

Endereço: Rua Constantino Marochi, 554 – Juvevê. Funcionamento: Segunda a sábado das 18h às 23h.

Endereço: Rua Francisco Derosso, 1095 Loja 03 – Xaxim. Funcionamento: Segunda a sábado das 18h às 23h. @burguer.bar

CAFÉ PORTFÓLIO

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne de costela, queijo muçarela, guacamole portfólio, chimichurri, maionese especial da casa servido no pão d’água.

Por mais 24 reais tem o Drink Doble W- Fitzgerald: Steinhaeger Doble W, xarope de açúcar, suco de limão, angostura e gelo.

Endereço: Rua Alberto Foloni, 634 – Juvevê. Funcionamento: Quarta a sexta das 18h às 22h. Sábado das 16h às 22h. Domingo das 16h às 20h. @casaportfolio

CANABENTA

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

A parmegiana – bolinho de carne empanado e frito, servido com uma base de maionese verde, queijo muçarela e molho com cubos de tomate e manjericão, servido no pão crocante tostado

Por mais 24 reais tem drink Doble W – Mula manca:limão espremido, Steinhaeger Doble W, aperol, triple sec curaçau, maracujá, espuma de maracujá e manjericão de guarnição

Endereço: Rua Itupava 1431 – Alto da XV. Funcionamento e Horário: Segunda a quinta das 17h às 22h40. Sexta das 17h às 23h40. Sábado das 12h às 23h40. Domingo das 12h às 22h40. @canabenta

CARTOLAS SPORTS BAR

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de maminha e bacon, alface, tomate, queijo cheddar ou muçarela, servido no pão crocante. Acompanha fritas e pastel de banana com açúcar e canela.

Por mais 24 reais tem drink Doble W – Caipifruta: Steinhaeger Doble W, morango, amora, açúcar e gelo.

Endereço: rua Emiliano Perneta, 880 – Centro. Funcionamento: Segunda a sexta das 11h às 15 e das 17h à 0h. Sábado das 15h30 às 0h30 e domingo das 11h às 15h. @cartolassportsbar

CASA DI ANGEL

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de linguiça Blumenau, BLUEtize (creme gorgonzola), cebola caramelizada, maionese especial da casa, alface, tomate, servido no pão d’água.

Por mais 24 reais tem drink Doble W – Caipirinha de manga e pimenta: geleia de manga com pimenta, aguardente composta Shnaps Doble W, maracujá, finalizado com hortelã, uma tuile e gelo.

Endereço: Gonçalves Dias, 308 – Batel. Funcionamento: Segunda a sábado das 8h às 20h. @casadiangel

CHAMAAA GASTROBAR

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Três bolinhos de carne bovina, fondue de três queijos, vinagrete, maionese especial da casa, servido no pão crocante.

Por mais 24 reais tem drink Doble W – Caipirinha de caldo de cana: Steinhaeger Doble W, limão, caldo de cana e gelo.

Endereço: Avenida Brasília 6383 – Novo Mundo. Funcionamento e Horário: Terça a Quinta das 18h às 22h30. Sexta e sábado das 18h às 23h30. @chamaaagastrobar

CHARLES BURGUER

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne bovina, molho de tomate parmegiana, queijo muçarela, cebola crocante, molho especial da casa, servido no pão d’água. Acompanha batatas chips.

Endereço: Avenida Candido Hartmann, 392 – Mercês. Funcionamento: Todos os dias das 17h às 00h. @charles_burguer

CLASSICS BEER CLUB

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho feito com Blend de carne, fatias de queijo muçarela e provolone derretidos, maionese verde defumada da casa e cebolinha verde servido no pão d´agua. Acompanha batata canoa.

Por mais 24 reais tem drink Doble W- Steinhaeger de canela e pimenta (Feur), maracujá, abacaxi, suco de limão , xarope de açúcar e gelo,

Endereço: Rua Santa Madalena Sofia Barat, 232 – Bairro Alto. Funcionamento: Segunda a sexta das 18h às 22h Sábado das 12h às 20h. @classicsbeerclub

ESSEN BIERGARTEN

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de eisbein defumado (joelho de porco), chucrute, relish de pepino, rúcula e maionese artesanal servido no pão crocante.

Endereço: Rua José Sabóia Cortês, 358 – Centro Cívico, Curitiba – PR, 80530-360

Telefone: (41) 99235-1552. Funcionamento: Terça a sexta das 16h às 23h. Sábado das 11h30 às 23h. Domingo 11h30 às 18h. @essenbiergarten

FAMILIA FOGO

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne black angus defumado e temperado com jalapeno, empanado na panko, rúcula, maionese de limão especial da casa servido no pão crocante. Acompanha polenta frita.

Endereço: Rua José Merhy, 1605 – Boa Vista. Funcionamento e Horário: Terça a sexta das 18h às 23h. Sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h ás 16h. @gasfood

HAMBURGUERIA – Água Verde e Jardim das Américas

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne bovina, queijo muçarela, cheiro verde, servido no pão crocante. Acompanhado de maionese artesanal e geleia de pimenta.

Por mais 24 reais tem drink Doble W– Negroni: Steinhaeger Doble W, Rot Bitter Doble W, licor de ervas Haeger Krauter Doble W e laranja.

Endereço: Av. Dos Estados 630 – Agua Verde. Funcionamento e Horário: Segunda à Quinta das 18h às 23h. Sexta e Sábado das 18h às 23h30. @hamburgueriaaguaverde

Endereço: Rua Capitão Leonidas Marques, 1278- Jardim das Américas Funcionamento e Horário: Segunda à Quinta das 18h às 23h. Sexta e Sábado das 18h às 23h30. @dasamericasburgueria

HEY BEER FOOD

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho 100% de carne bovina bem temperado, queijo muçarela, vinagrete e maionese da casa, cebolinha, servido no pão crocante.

Por mais 24 reais tem drink Doble W: gin, tônica e especiarias

Endereço: Avenida dos Estados, 997 – Água Verde. Funcionamento e Horário: Segunda a quinta das 17h30 às 23h, Sexta das 17h30 à 0h. Sábado das 17h à 0h. @hey_beerfood

INÁCIO

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne bovina, maionese verde da casa, pepino, tomate e molho libanês (molho à base de iogurte), servido no pão francês.

Endereço: Rua Inácio Lustosa, 343- São Francisco. Funcionamento: Terça a quinta das 17h30 às 23h. Sexta e sábado das 17h30 à 01h. Domingo das 16h30 às 22h. @inácio.bar

JABUTI

Bolinho de carne bovina, queijo muçarela, chutney de manga, maionese artesanal, servido no pão crocante.

Por mais 24 reais tem drink Doble W – Mango Loko: polpa de manga, polpa de cupuaçu, licor de laranja, angostura bitter, vodka Doble W, limão, agua tônica e pimenta tabasco.

Endereço: Rua Professor Assis Gonçalves 1506 – Agua Verde. Funcionamento: segunda a sexta das 17h às 23h. Sábado das 12h às 23h. @jabutibar

KANAVIAL

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne de cupim moída com linguiça Blumenau, maionese caseira de alho, queijo muçarela, cream cheese e bacon, servido no pão francês redondo

Endereço: Rua Castro 731, Agua Verde. Funcionamento: Segunda a sexta das 11h30 às 23h. Sábado das 11h30 à 0h, Domingo das 12h às 16h. @ Kanavial_bar

MAVY GASTROBAR

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne empanado e frito, fatias de queijo muçarela derretido, molho de tomate e alho confitado, manjericão, parmesão em lascas e ralado, creme de aceto balsâmico e um toque de azeite trufado, servido no pão assado na hora,

Por mais 24 reais tem drink Doble W: Steinhaeger tradicional Doble W, Steinhaeger Feur (licor de de canela e pimenta), tônica, canela, manjericão e laranja.

Endereço: Rua Princesa Izabel, 1399 – Bigorrilho. Funcionamento: Segunda a quinta das 17h às 23h. Sexta das 17h às 23h30. Sábado das 12h às 15h30 e das 17h às 23h30. @mavy_gastrobar

MYCOLA BAR

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de barreado empanado na farinha panko, servido no pão francês tostado com molho de tomate seco, rúcula da terra, crosta de queijo mussarela.

Endereço: Rua: Visconde do Rio Branco 1087. Funcionamento: Dias: Segunda a sábado das 19h à 1h. Domingo das 19h às 23h. @bar_mykola e @valen.cozinha

MEIA BOCA – Comida de Balcão

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho a la parmegiana – bolinho de carne, queijo derretido, molho ao sugo, batata frita (dentro do pão), finalizado com parmesão e cheiro verde.

Endereço: Alameda Prudente de Moraes, 865 – Mercês. Funcionamento: Terça a sábado de 18h às 22h30. @omeiaboca

NINKI PASTELARIA – Mercado Municipal

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne com temperos especiais, queijo muçarela, cebolinha, salsinha, calabresa, bacon, alho poró, tomate, alface, cebola, molho especial da casa, servido no pão francês. Acompanha fritas e molhos especiais.

Por mais 24 reais tem drink Doble W – Caipirinha de limão: Steinhaeger tradicional, limão, xarope de baunilha Vora e gelo.

Endereço: Av. Sete de Setembro, 1865 – Centro – Mercado Municipal – Box 205. Funcionamento: Terça a sábado das 8h às 18h. Domingo das 8h às 13h. @ninkipastelaria

NOSSO BOTECO

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho picante de carne bovina, nachos, molho cheddar, alface, servido no pão francês. Acompanha guacamole.

Por mais 24 reais tem drink Doble W- Caipirinha de morango com limão: morango, limão siciliano, tequila ouro, xarope Vora de maracujá vermelho, Steinhaeger Feur Doble W (licor de canela com pimenta) e gelo.

Endereço: Rua Vicente Ciccarino, 699 – Boa Vista. Funcionamento: Terça a sexta das 16h às 22h. Sábado das 12h às 18h. @nossoboteco_curitiba

O PENSADOR

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho com receita especial Pensador, muçarela derretida, maionese levemente picante e cheiro verde.

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 766 – Mercês. Funcionamento: Segunda a quinta das 18h às 23h30. Sexta e sábado das 18h à 0h. @opensadorbar

ORLOWSKI´S GASTRONOMIA

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de pernil, maionese de torresmo, molho especial de goiabada cascão levemente apimentada, servido no pão d´agua com um topo de torresmo.

Por mais 24 reais tem drink Doble W- Submarino: Chopp Blond Ale + Steinhaeger Doble W.

Endereço: Rua: Alberto Folloni 599 – Juvevê – Anexo ao “Buffet Fábrica de Grandes Sonhos”. Funcionamento: Segunda a sexta das 17h às 22h. @orlowskisbistro

PARRILLADA BURGER

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de costela bovina assado na brasa, queijo provolone, tomate, manjericão temperado com azeite e sal de parrilla, servido no pão de água.

Endereço: Rua Jerônimo Durski, 450 – Batel. Funcionamento: Quarta das 19h à 01h. Quinta a sábado das 19h às 03h. Domingo das 19h às 22h. @parrilladaburger

QUINTAL 68 – SOUQ CURITIBA e Xaxim

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne empanado, queijo provolone, picles artesanal, bacon e molho barbecue! Acompanha fritas!

Endereço: Avenida Iguaçu 4399. Funcionamento: Terça a quinta das 17h às 23h. Sexta das 17h às 23h30. Sábado das 12h às 23h30. Domingo das 12h às 22h30. @quintal68

Endereço: Hedwirges Sophia Walesko, 68 – Xaxim. Funcionamento: Terça a sábado das 18h30 às 23h. @quintal68. Por mais 24 reais tem drink Doble W – FEWER DE VERÃO. Stainhaeger fewer de canela, maracujá, morango, abacaxi e simple syrup!

QUERMESSE – Bom retiro e Ecoville

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne com temperos especiais, queijo cheddar inglês, maionese da casa, cebola caramelizada, picles de pepino no pão crocante.

Endereço: Rua Carlos Pioli, 513 – Bom Retiro. Funcionamento: Terça a sexta das 17h ás 01h. Sábado das 11h30h às 01. Domingo das 11h30 às 23h. @barquermesse

Endereço: Rua João Falarz 1251 – Ecoville. Funcionamento Terça a sexta das 17h ás 00h. Sábado das 11h30h às 01. Domingo das 11h30 às 22h. @barquermesse_ecoville

REDWOOD

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne bovina, maionese defumada, queijo muçarela, leitoa desfiada, salsinha, servido no pão bolinha. Acompanha vinagrete de abacaxi.

Endereço: Rua Natal Ceccone 41 – Mossunguê – tel 3154-0100. Funcionamento: de Terça a sábado das 11h às 22h. @redwood.burger

SALLUMER – Centro Cívico

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com bolinho do festival: bolinho de carne suína com queijo gorgonzola, geleia de bacon, vinagrete e queijo prato, servido no pão d’água.

Endereço: José Sabóia Cortez, 153 – Centro Cívico. Funcionamento: Terça a domingo das 12h às 21h. @sallumertapco

SHEIK POINT

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Bolinho de blend de carne angus com linguiça Blumenau, maionese de alho, cream cheese, vinagrete, servido no pão d´agua. Acompanha batatinha chips.

Por mais 24 reais tem drink Doble W: gin Marcaf Doble W, tônica, limão xarope vora de maçã verde, gelo.

Endereço: João Alencar Guimarães 1205 – Santa Quitéria. Funcionamento: Segunda a domingo das 17h às 23h. @Sheik_point

SILZEUS

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Pão com Bolinho do Festival: Bolinho de línguiça Blumenau e carne bovina, presunto, muçarela argentina, ovo frito, alface, tomate e maionese caseira no pão francês.

Por mais 24 reais tem drink Doble W: Maracujá, xarope Vora, blue lemonade, vodka doble W, Steinhaeger de mel com laranja e gelo.

Endereço: Via Veneto 500 – Santa Felicidade. Funcionamento: Segunda a sexta das 17h às 23h. Sábado e domingo das 12h às 23h. @silzeus_bar

SIRENE – Trajano

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de salmão, maionese defumada, cream cheese com limão, alface e cebola crispy, servido no pão d’água

Endereço: Rua Trajano Reis, 150 – São Francisco. Funcionamento: terça-feira a quinta das 17h à 00h. Sexta-feira das 17h às 01h30. Sábado das 16h às 01h30 e domingo das 16h à 00h. @ sirene_trajano

STAY BAR

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne com temperos da casa, queijo muçarela derretido, tomate cereja e manjericão servido pão crocante. Acompanha maionese artesanal.

Endereço: Av. dos Estados 1091 – Agua Verde – 98499-1170. Funcionamento: Terça a quinta das 17h30 às 23h. Sexta das 17h30 a 0h. Sábado das 12h à 0h. @staycuritiba

TRATTORIA DALLARMI

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Três unidades de bolinho de carne bovina, maionese de alho e ervas frescas artesanal, queijo muçarela derretido, finalizado com salsinha, servido no panuozzo (pão da casa de fermentação natural).

Por mais 24 reais tem drink Doble W – Caipirinha de limão: aguardente composta Schnaps Doble W ou Vodka Doble W, limão açúcar e gelo.

Endereço: Rua Margarida Dallarmi, 120, Santa Felicidade. Funcionamento e Horário: Quarta a sábado das 18h às 22h. @trattoriadallarmi

UKRA BAR

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne bem temperado, exótica combinação de mostarda e mel, picles agridoce, tomate e cheddar servido no pão brioche.

Endereço: Rua Pará, 1079 – Agua Verde. Funcionamento: Terça a sexta das 18h30 à 00h. Sábado das 12h à 00h. @ukra.bar

USHUAIA PIANO BAR

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho de carne bovina, sour cream, cebolinha verde, servido no pão cervejinha. Acompanha fritas.

Endereço: Rua Paulo Gorski 826- Mossunguê. Funcionamento: Terça a sexta das 17h30 à 0h. Sábado das 12h às 16 e das 19h à 01h. @ushuaiapianobar

VIVA LA VEGAN

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Bolinho artesanal de soja com batata e beterraba, maionese de alho, picles de pepino, cheddar vegetal, onion rings, mostarda escura servida no pão d’água.

Por mais 24 reais tem drink Doble W : Licor de ervas Haeger Krauter Doble W, Schweppes cítrus, limão, gelo.

Endereço: Presidente Carlos Cavalcanti 566 – Centro 3149-3939. Funcionamento: Segunda a sábado das 17h às 21h45. @vlvcwb