Feriadão de abril “junta” dois feriados nacionais

Você já se perguntou qual é o próximo feriado de 2025? Prepare-se para uma coincidência interessante! Em abril, teremos dois feriados nacionais na sequência perfeita para o famoso “feriadão”. A Sexta-feira Santa acontece no dia 18 de abril, enquanto na segunda-feira é dia 21 de abril, Dia de Tiradentes

Isso significa que muitos brasileiros poderão desfrutar de um feriadão prolongado, perfeito para descansar ou viajar. A proximidade entre os feriados de Tiradentes e Páscoa não é tão comum. Historicamente, a última vez que esses feriados estiveram tão próximos foi em 2019, quando a Sexta-feira Santa caiu no dia 19 de abril, mas aí o feriado de Tiradentes caiu num domingo.

Mas foi em 2000 que os feriados ficaram “totalmente encavalados”. Naquele ano, a Sexta-feira Santa caiu no dia 21 de abril, coincidindo exatamente com o feriado de Tiradentes. Essa coincidência é rara devido à natureza móvel da Páscoa, que é determinada pelo calendário lunar.

Agora, cenário perfeito para quem gosta de folgar aconteceu a última vez em ’98’. Naquele ano, a Páscoa caiu no dia 17 de abril e 21 ficou numa terça-feira. Quem pode ou tem coragem, “enforca” (com o perdão da referência à morte de Tiradentes) a segunda-feira e emenda um feriado de cinco dias.

O que determina a data da Páscoa?

A data da Páscoa é determinada por um cálculo que envolve o equinócio da primavera e a lua cheia. De acordo com a decisão do Concílio de Niceia, em 325 d.C., a Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre após o equinócio da primavera no hemisfério norte.

Em termos religiosos, a Páscoa “cai” exatamente 40 dias depois do Carnaval. Tem uma explicação bem bacana sobre a data preferida dos foliões neste link!

E aí, já tem planos para o próximo feriadão?