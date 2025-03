16 anos após o crime, sete neonazistas vão a júri popular por assassinato de casal

Dezesseis anos após o crime, sete pessoas irão a júri popular a partir da próxima quinta-feira (20) no Fórum de Campina Grande do Sul. Os suspeitos, chamados de neonazistas, são acusados da morte de Bernardo Dayrell Pedroso e Renata Weachter Ferreira, após uma festa que reuniu neonazistas em um chácara na zona rural do município da Região Metropolitana de Curitiba.

A investigação na época pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) desvendou um esquema criminoso feito por integrantes do movimento neonazista do Brasil por disputa de poder dentro do grupo. A apuração levou a prisão, o líder do grupo movimento e acusado de ser o mandante do crime Ricardo Barollo, em São Paulo. Outras cinco pessoas foram presas, em 2009, sendo que a operação policial se estendeu por São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde a arma do crime foi encontrada. Um segundo armamento foi encontrado no Parque Barigui, em Curitiba.

“Barollo seria a mandante do crime, já que em 2007, Bernardo se separou do movimento liderado por Barollo em todo o Brasil por conta de desentendimentos e agora Barollo queria colocar um novo líder no Paraná para retomar o controle. A festa, marcada para o dia 20 de abril, em comemoração ao aniversário de Hitler, seria uma oportunidade para que isto acontecesse”, explicou o delegado Francisco Caricati na época. Barollo chegou a ser preso em 2009.

Na sequência, os envolvidos foram libertados pela Justiça após decisão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR). Barollo chegou a ser preso novamente, mas dois dias depois conseguiu um novo habeas corpus. O grupo, segundo investigações da época, planejava mais assassinatos.

Em abril de 2011, os seis suspeitos participaram de uma audiência pública no Fórum de Campina Grande do Sul, mas desde então o júri popular vinha sendo adiado. Em abril de 2018, o caso foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Os julgamentos foram marcados para agosto e setembro do ano passado, mas foram novamente adiados.

Relembre o crime

O crime ocorreu no dia 21 de abril de 2009, prisões foram feitas, suspeitos chegaram a confessar a participação, mas todos foram colocados em liberdade. Bernardo Dayrell Pedroso estudava Direito em Minas Gerais e a Renata Weachter Ferreira, Arquitetura na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR).

O plano elaborado da morte foi estrategicamente pensado pelos autores do crime. Uma participante pediu para comprar cerveja e buscar o namorado em Curitiba. No retorno para a festa, eles teriam simulado uma briga e a mulher deixada em casa. Já na BR-476, o namorado da moça teria pedido para parar o carro, quando um outro veículo com dois ocupantes encapuzados, se aproximou. Eles atiraram na nunca de Bernardo e três vezes contra Renata. Os dois morreram no local.

