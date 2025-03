Show em homenagem a Hermeto Pascoal vai circular pelo Paraná

O compositor alagoano Hermeto Pascoal será homenageado pelo grupo curitibano Rosa Armorial no show Hermeto Armorial que vai circular por cinco cidades do Paraná. A estreia da turnê acontece em Araucária, nesta quarta-feira (19), com duas apresentações: a primeira às 14h, voltada para crianças e adolescentes do projeto Garoto Cidadão; e às 20h, num show aberto ao público no Teatro da Praça (Rua São Vicente de Paulo, 1091 – Centro), de graça, com ingresso solidário (opcional) de 1 Kg de alimento não perecível.

No palco, os seis integrantes do Rosa Armorial – Carla Zago (violino), Marcela Zanette (flautas transversais), Du Gomide (viola e violão), Bruna Buschle (Baixo elétrico), Gabriela Bruel (percussão) e Denis Mariano (bateria), vão mostrar ao público um repertório com algumas das principais composições deste grande mestre da música.

Ao desenvolver a pesquisa em torno do universo que circunda a música armorial e sua sonoridade característica o Rosa Armorial depara-se com a premissa de que a música armorial definitivamente não está restrita a um período temporal ou mesmo geográfico e permite-se nascer e criar-se em diversos berços. A partir daí nasceu a vontade de trabalhar com as composições de Hermeto Pascoal.

Com uma vastíssima obra, sempre atual e rica em sonoridades brasileiras, nosso compositor escolhido mostra passar por várias fases de composição, abordando do Jazz ao chorinho, do baião à milonga, da harmonia rebuscada e trabalhosa aos bordões e acordes singelos.

O Hermeto Armorial, de forma literal, é um perfil do compositor onde o experimentalista dá lugar ao melodioso eloquente que, com maestria nata, nos brinda com frases musicais simples e incrivelmente belas, com harmonias transparentes emoldurando a idéia musical. Naturalmente brasileiro, Hermeto pinta seu torrão com cores ocres, cheias de representatividade nacional, refinadas pelo traço genial do criador inspirado.

Rosa Armorial

O Rosa Armorial, grupo de música instrumental brasileira, produz espetáculos e composições musicais inspirados pelo Movimento Armorial, criado em 1970 por Ariano Suassuna visando valorizar as manifestações culturais populares brasileiras.

O projeto de Circulação também vai passar pelas cidades de Campo Largo, Rio Negro, São José dos Pinhais e Curitiba. Este projeto foi aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Apresentação para o público geral nesta quarta-feira, às 20 horas, no Teatro da Praça (Rua São Vicente de Paulo, 1091 – Centro). Entrada Franca – Ingresso solidário (opcional) 1 kg de alimento não perecível que será doado para o projeto Garoto Cidadão. Classificação etária: Livre. Informações: (41) 3229-4458.