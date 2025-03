Novo autódromo na RMC? Projeto agita fãs do automobilismo

O Red Bull Showrun, evento de automobilismo realizado na Cândido de Abreu, em Curitiba, no dia 15 de março, contou com um público superior a 70 mil pessoas. Diante de opiniões favoráveis e contrárias ao evento, a falta de um autódromo na capital foi uma reclamação unânime entre os curitibanos. A boa notícia é que existe uma possibilidade nos próximos anos da construção de um local em Araucária, na Região Metropolitana.

O Autódromo Internacional de Curitiba (AIC), em Pinhais, na Região Metropolitana, foi um dos principais circuitos do país. O AIC foi inaugurado nos anos 1960 e fez parte de grandes disputas nacionais, como as provas de Stock Car. Considerado deficitário para a prefeitura, a pista foi fechada em dezembro de 2021, para passar por um processo de requalificação urbana e abrigar um bairro planejado com áreas residenciais, comerciais, de serviços, espaços verdes e de lazer.

O projeto é da Bairru, empresa curitibana de desenvolvimento e crédito imobiliário, e contou com a assinatura do urbanista e ex-governador Jaime Lerner, falecido em 2021. O novo bairro-parque terá área de 560 mil metros quadrados, dos quais 130 mil metros quadrados, o que equivale a cerca de 20 campos de futebol, são de áreas verdes e de lazer.

Essa modificação radical da função do local ainda comove os fãs do automobilismo, e a discussão voltou com tudo no último fim de semana. Em várias postagens, o prefeito Eduardo Pimentel e o governador Ratinho Junior foram marcados nas redes sociais. O pedido é para a construção de um autódromo. “Alô prefeito, cadê nosso autódromo? Um lugar digno para receber esse tipo de evento, onde todos teriam a oportunidade de aproveitar o evento de verdade”, comentou Ellen Gois.

Uma das sugestões de espaço foi antigo Pinheirão, mas o terreno precisa ser desapropriado para iniciar toda a obra de um mega Centro de Convenções. No projeto, existe uma arena esportiva, mas sem pistas para carros.

Autódromo em Araucária

Araucária, na região metropolitana de Curitiba, é um dos principais motores econômicos do Paraná. Com a possibilidade de fortalecer o esporte e atrair investidores, a prefeitura estuda há anos a possibilidade de construir um autódromo no município.

Na campanha eleitoral do ano passado, o prefeito eleito Dr. Gustavo garantiu um Centro de Eventos com autódromo no plano de governo. “Com o encerramento das atividades do autódromo de Pinhais, a Região Metropolitana ficou carente, juntamente com os fãs do automobilismo. Quando falei ao pessoal que queria desenhar essa possibilidade de ter um Centro de Eventos com um autódromo, seria para otimizar o espaço. Não queremos um ‘elefante branco’ para usar uma vez ao ano. Temos o maior Produto Interno Bruto (PIB) Industrial do Sul do Brasil, uma grande potência e destaque. Estamos buscando algumas áreas e provavelmente vamos buscar uma parceria público privada. Talvez o Estado queira ajudar. Importante é sair do papel, seria bom para todos”, disse o prefeito de Araucária.

A prefeitura abriu um Documento de Formalização de Demanda (DFD) na semana passada, e nos próximos dias está programada a primeira reunião da equipe de planejamento sobre o assunto. “Eu entendo que seria uma cereja do bolo para Araucária essa construção. Penso que o local venha a ser no entorno da cidade, um eixo que liga Araucária a Campo Largo, Contenda ou cortando sentido Fazenda Rio Grande. Uma área vai ser estudada para não ter o impacto ambiental e ter total aporte”, completou Gustavo.

Perdendo pilotos para outros estados

Após o fim do Autódromo Internacional de Curitiba, o Paraná perdeu vários pilotos federados para outros estados. Apesar da existência de boas pistas em Cascavel (Zilmar Beux) e Londrina (Ayrton Senna), a ausência de uma grande espaço com estrutura na capital ou nas imediações, faz com que equipes busquem outras cidades.

Segundo Rubens Gatti, presidente da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA), Curitiba está perdendo a oportunidade de fortalecer vários serviços que teriam continuidade com as corridas. “Curitiba e Região Metropolitana são grandes polos do automobilismo do Brasil. Temos muitos pilotos filiados na capital e por perder o autódromo de Pinhais, o Paraná perdeu muito. Curitiba tem uma grande rede hoteleira, serviços, economicamente e politicamente foi muito ruim. Acho difícil ter uma área na capital que consiga abrigar um autódromo, mas outras cidades utilizam espaços comuns para o Carnaval e o próprio automobilismo. Temos conseguido provas em Cascavel, mas é lamentável essa situação”, afirmou Rubens.