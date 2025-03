Red Bull Showrun reúne milhares de pessoas e lota avenida em Curitiba

Os fãs do automobilismo e mesmo aqueles que gostam de estar perto de multidão, estão tendo que enfrentar longas filas para entrar no espaço do Red Bull Showrun, evento que já rodou o mundo, e chegou pela primeira vez ao Brasil. A Cândido Abreu já está lotada, em Curitiba, duas horas antes da abertura da programação, com expectativa de mais de 70 mil pessoas na região. Confira aqui tudo o que você precisa saber para o evento especial de automobilismo em Curitiba.

>>ATUALIZAÇÃO! Assista! Fórmula 1 corta o Centro Cívico: aumente o som!

Muita gente chegou ainda na noite de sexta-feira (14) aos portões de entrada do Red Bull Showrun em Curitiba, passando a madrugada na fila. São várias entradas para quem deseja acompanhar as manobras dos pilotos, no entanto, com a enorme quantidade de pessoas, a paciência teve que estar ao lado das famílias.

“O pessoal da organização do evento, poderia no mínimo ter avisado do ‘Posso Ajudar’ a ter mais educação e respeito. Tanto as pessoas que estão com a camisa amarela, quanto de camiseta azul estão extremamente grossas, sem paciência com o público que pede informação”, reclamou Sheila Oliveira na postagem da prefeitura de Curitiba sobre o evento.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Já a Kelli Souza, preferiu valorizar o Red Bull Showrun em Curitiba. “Virá gente de várias cidades, um evento incrível e nossa Curitiba foi privilegiada”, opinou no mesmo post.

De acordo com a organização, o início das festividades está marcado para às 14h. A principal atração será a exibição do lendário carro de Fórmula 1 RB7, que será pilotado por Patrick Friesacher, ex-piloto da F1 e representante da Oracle Red Bull Racing. O veículo foi utilizado por Sebastian Vettel na conquista de dois títulos mundiais da categoria.

A principal atração será a exibição do lendário carro de Fórmula 1 RB7, que será pilotado por Patrick Friesacher, ex-piloto da F1 e representante da Oracle Red Bull Racing. Foto: Divulgação.

Outro grande nome que participará do show é Scott Speed, ex-piloto de Fórmula 1, que vai fazer manobras radicais com o Visa Cash App Red Bull Racing, carro da equipe na temporada passada da Fórmula 1. Confira aqui o guia completo do Red Bull Shorun.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Trânsito pesado até no Centro

Em várias ruas do Centro em direção a Cândido de Abreu, o trânsito está bem carregado. Além disso, ônibus do transporte coletivo que passam nas proximidades para o evento estão lotados.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉