Ratinho Jr e Pimentel brindam com Red Bull e conhecem carro F1

O clima de Fórmula 1 se intensifica a cada hora na capital paranaense. Nesta sexta-feira (14), o Parque Barigui virou pista de teste dos carros que prometem levar muita adrenalina ao Centro Cívico no evento Red Bull Showrun.

Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Pimentel mostra o lendário RB7, que levou o alemão Sebastian Vettel à conquista do campeonato mundial e de construtores em 2011 pela F1, acelerando no principal cartão postal da cidade. Em Curitiba, ele será pilotado por Patrick Friesacher, ex-piloto da Fórmula 1 e representante da Oracle Red Bull Racing.

As primeiras ‘aceleradas’ da semana ecoaram pelas ruas centrais da cidade, dando um gostinho do que o público pode esperar. Nesta sexta-feira, o prefeito da capital paranaense e o governador Ratinho Junior visitaram os boxes do evento, entraram em um carro de Rally Dakar e posaram com uma lata do energético que patrocina o evento.

“A Red Bull no mundo, escolhe um país para fazer esse evento no ano. É a primeira vez que um país da América Latina é sede e eles escolheram o Paraná e a nossa capital”, comemorou Ratinho.

Pimentel agradeceu a escolha da Red Bull. “É um evento global e o nome de Curitiba e do Paraná está no mundo todo. O evento está atraindo investimento. Pode ter certeza que, atrás desse grande evento, tem muito investimento para a nossa cidade.”

Red Bull Showrun em Curitiba

O Red Bull Showrun começa às 14h deste sábado (15), mas a abertura dos espaços destinados ao público acontece a partir do meio-dia na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico. A entrada é gratuita até atingir a lotação máxima permitida. Além das exibições dos carros de Fórmula 1, o evento contará com apresentações de motocross, UTV, skate e performances de grandes nomes do automobilismo e dos esportes radicais. O evento é uma parceria entre o Governo do Estado do Paraná e a Prefeitura de Curitiba, em parceria com a Red Bull.