Red Bull Showrun: com motores já ligados, pilotos falam da emoção de estar no Brasil

Os motores dos carros que farão a festa dos fãs de automobilismo no Red Bull Showrun, em Curitiba, no próximo sábado (15), já começaram a fazer barulho. Na tarde desta quinta-feira (13), alguns pilotos que vão participar da primeira edição do evento no Brasil testaram os carros que prometem levar muita adrenalina ao Centro Cívico, no coração da capital paranaense.

As primeiras acelerações da semana ecoaram pelas ruas centrais da cidade, dando um gostinho do que o público pode esperar. O grande destaque será a exibição do lendário RB7, carro de Fórmula 1 que levou o alemão Sebastian Vettel à conquista do campeonato mundial e de construtores em 2011. Em Curitiba, ele será pilotado por Patrick Friesacher, ex-piloto da Fórmula 1 e representante da Oracle Red Bull Racing.

“É sempre algo muito especial, ainda mais no Brasil, onde as pessoas são tão apaixonadas pelo automobilismo. Meu ídolo sempre foi Ayrton Senna, então é um grande prazer trazer esses carros para perto do povo e pilotar aqui”, celebra Friesacher.

Outro grande nome que participará do show é Scott Speed, ex-piloto de Fórmula 1, que na ocasião vai fazer manobras radicais com o Visa Cash App Red Bull Racing, carro da equipe na temporada passada da Fórmula 1.

“É muito especial trazer algo tão icônico como um carro de Fórmula 1 para o centro da cidade, ainda mais de forma gratuita. Nem todo mundo tem a chance de ir a uma corrida, então é único poder proporcionar essa experiência. Além disso, o melhor momento para mim é depois do show, quando podemos passar de carro acenando e vendo a alegria dos fãs”, disse. Os dois carros da Fórmula chegam a 320 km/hora.

O piloto brasileiro Lucas Moraes, bronze no Campeonato Mundial de Rally-Raid, principal competição de motos off-road do mundo, além de tricampeão no Rally dos Sertões, também esteve em Curitiba nesta quinta-feira e se apresenta no sábado.

“É sempre diferente pilotar no asfalto, mas é muito legal participar de um evento que será um marco para a cidade, que é muito especial para mim, já que a família da minha esposa é daqui e visitamos sempre. É uma honra participar e espero que a galera goste porque o show vai ter muita velocidade, isso eu garanto”, promete.

O brasileiro vai dirigir um UTV, veículo utilitário multitarefas, considerado nas competições de rally um intermediário entre um carro e um quadriciclo.

Red Bull Showrun – programação completa

O Red Bull Showrun começa às 14h deste sábado (15), mas a abertura dos espaços destinados ao público acontece a partir do meio-dia na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico. A entrada é gratuita até atingir a lotação máxima permitida. Além das exibições dos carros de Fórmula 1, o evento contará com apresentações de motocross, UTV, skate e performances de grandes nomes do automobilismo e dos esportes radicais. O evento é uma parceria entre o Governo do Estado do Paraná e a Prefeitura de Curitiba, em parceria com a Red Bull.

