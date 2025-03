Red Bull Showrun gera novos bloqueios no Centro Cívico e região

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O RedBull Showrun, que acontece neste sábado (15) em Curitiba, gera novos bloqueios no trânsito do Centro Cívico e região. Além da Avenida Cândido de Abreu, que está com a estrutura montada para o evento, mais bloqueios foram implantados nesta quinta-feira (13).

Nesta quinta-feira os novos bloqueios atingem todos os cruzamentos da Avenida Cândido de Abreu. Segundo a prefeitura de Curitiba a exceção são apenas os cruzamentos da Avenida com as ruas Lysimaco Ferreira da Costa e Barão de Antonina, e da via marginal, que permanecerão liberados para o tráfego. Um exemplo é a Rua Heitor Stockler de França, que agora está interditada.

Nesta semana moradores indicaram o descontentamento com o evento, que está mudando com a rotina do bairro por causa dos bloqueios, mas que ao mesmo tempo está turbinando a economia de Curitiba.

A partir das 21h de sexta-feira (14/3) até às 1h30 de domingo (16/3), dia posterior ao evento, haverá bloqueio total da avenida entre a Rua Inácio Lustosa e a rotatória do Largo da China, afetando tanto as pistas centrais quanto as marginais e cruzamentos. Além disso, haverá bloqueio total nas seguintes vias de acesso:

Rua Barão de Antonina (entre as ruas Mateus Leme e Heitor Stockler de França);

Rua Senador Xavier da Silva (entre a Mateus Leme e a Cândido de Abreu);

Rua Heitor Stockler de França (entre a Ary Camargo Queiroz e a Cândido de Abreu);

Rua Euclides Bandeira (entre a Cândido de Abreu e a Rua Aristides Teixeira);

Ruas Aristides Teixeira e Dr. Roberto Barroso (entre a Cândido de Abreu e a Rua João Papa XXIII);

Rua Lysimaco Ferreira da Costa (entre a Rua João Papa XXIII e a Avenida Alvaro Ramos);

Rua Ernâni Santiago de Oliveira (entre a Rua João Papa XXIII e a Avenida Alvaro Ramos).

Rotatórias

O trânsito entre as rotatórias do Largo da China e da Prefeitura será bloqueado na sexta-feira (14/3), às 20h30, com liberação prevista para às 5h de segunda-feira (17/3). A circulação na rotatória da Prefeitura de Curitiba seguirá sem interrupções até o dia 14/3, quando será bloqueada às 20h30, com liberação prevista para às 5h de segunda-feira (17/3).

Liberação do tráfego

O trânsito será liberado gradualmente a partir das 1h30 de domingo (16/3), com a reabertura dos cruzamentos. A desmontagem da estrutura tem início previsto para segunda-feira (17/3) e poderá se estender até terça-feira (18/3). Agentes da Setran estarão no local para orientar os motoristas. Quem puder, evite a região dos bloqueios e utilize rotas alternativas.

