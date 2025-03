Mais de 20 linhas de ônibus de Curitiba e região têm desvios para Red Bull Showrun

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O evento de automobilismo Red Bull Showrun, que acontece em Curitiba no sábado (15), vai provocar mudanças no funcionamento das linhas de ônibus da capital paranaense e da região metropolitana. As alterações entram em vigor às 0h desta quarta-feira (12) e seguem até às 5h de segunda-feira (17) para a desmontagem das estruturas.

O Red Bull Showrun será na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico. Desde o último domingo (09) o evento já está causando alterações no trânsito da região, com bloqueios parciais. A partir desta quarta, a avenida estará totalmente bloqueada.

Além dos desvios das linhas de ônibus, cinco estações-tubo serão desativas durante esses dias em Curitiba.

Lista de linhas de ônibus com desvio em Curitiba para Red Bull Showrun

010-Interbairros I (horário)

011-Interbairros I (anti-horário)

022-Inter 2 (horário)

023-Inter 2 (anti-horário)

176-Parque Tanguá

181-Mateus Leme

182-Abranches

183-Jd.Chaparral

184-V. Suiça

189-Mad.Abranches

205-Barreirinha

206-Barreirinha/São José

210-CIC/Cabral

260-Mal. Hermes/Sta Efigência

365-Ahú/Los Angeles

266-Estribo/Ahú

272-Paineiras

274-Sta.Gema

275-F. Noronha/Laranjeiras

280-N. Sra de Nazaré

466-Estudantes

469-Centro Politécnico

505-Boqueirão/Centro Cívico

607-Colombo/CIC

702-Caiuá/Cachoeira

700-Pinheirinho/Cabral

979-Linha Turismo

As alterações dos itinerários dos ônibus podem ser conferidas no site da Urbanização de Curitiba (Urbs).

Estações-tubo desativadas em Curitiba

A Urbs informa que estarão desativadas no período as seguintes estações-tubo:

Centro Cívico/Assembleia;

Centro Cívico/Palácio;

Prefeitura (ambos sentidos);

Comendador Fontana (ambos os sentidos);

Praça 19 de dezembro.

Alterações de itinerários das linhas de ônibus da Região Metropolitana de Curitiba

A01-Cachoeira/CTBA (M. Garcez): Sentido Curitiba desviado via Av. João Gualberto e Centro; sentido RMC via Av. Agostinho Leão Junior.

A06-Tamandaré/Guadalupe e K01-Itaperuçu (via Minérios): Sentido Guadalupe desviado pela Rua Amintas de Barros; sentido RMC por Duque de Caxias.

A77-Tanguá/Guadalupe e A80-Tanguá-V. Marta/Guadalupe: Sentido Guadalupe desviado pela Rua Amintas de Barros; sentido RMC pela Rua Inácio Lustosa.

Linhas de Campina Grande do Sul e Quatro Barras: Sentido Guadalupe desviado via Couto Pereira.

C72-V. Palmital/Guadalupe: Mesmo trajeto das linhas anteriores.

12/03 a 14/03 (até 20h): Itaperuçu, Rio Branco do Sul e A72-Jd. Paraíso/Praça 19 desviadas por Barão de Antonina.

14/03 (após 21h) a 17/03 (5h): Itaperuçu e Rio Branco do Sul seguirão pela Rua Duque de Caxias, Barão de Antonina e Mateus Leme.

15/03 e 16/03: B89-Guaraituba/Rui Barbosa sentido centro de Curitiba, seguirá via Rua Ubaldino do Amaral.

As tabelas e itinerários estão disponíveis no site da Amep.