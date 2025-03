Patrimônio da boemia curitibana, bar no coração da cidade completa 100 anos em 2025

Localizado no Centro de Curitiba, no coração da Rua XV de Novembro, quase em frente ao Bondinho da Leitura, o Bar Mignon completa 100 anos de história em 2025. Uma antiga placa na fachada entrega a idade do local que é ponto de encontro de gerações de curitibanos e turistas. Mais que um bar-restaurante, o estabelecimento é um patrimônio cultural da capital paranaense.

A história centenária do Bar Mignon se entrelaça com a de Curitiba. Ele acompanhou as mudanças ocorridas, praticamente, em frente à porta. Presenciou de perto as modificações da área central e a verticalização da cidade com as construções dos edifícios. Também viu o momento histórico quando a Rua XV de Novembro deixou de ser uma via de carros e se consolidou como o primeiro calçadão de pedestres do país, em 1972.

O Bar Mignon foi fundado pelo imigrante italiano Heitor Amatuzzi. O nome francês, Mignon, significa pequeno, uma referência ao tamanho do espaço. No início era um minúsculo café, com pastel e salgados preparados pela esposa de Heitor, Itália Jeanjauli Amatuzzi, no número 80 da Rua XV de Novembro, onde funcionou por 20 anos.

História do Bar Mignon foi detalhada em entrevista nunca publicada

Um incêndio provocou a mudança, em 1945, para o atual endereço. Essa história está relatada em uma entrevista, não publicada, com Heitor Amatuzzi Júnior. O documento datilografado está guardado na Casa da Memória, da Fundação Cultural de Curitiba. Nele, o filho do fundador do estabelecimento conta que o bar teria sido inaugurado em 1927, mas há uma divergência.

Paulo Cordeiro, marido de Sílvia Amatuzzi, filha de Heitor Amatuzzi Júnior, é o atual gerente do negócio e conta que sempre ouviu falarem que a abertura teria sido em 1925. “Novembro, dia 29, em 1925, foi isso que sempre ouvi na família”, destaca. Paulo administra o Mignon há 32 anos.

A partir de 1950, o local se transformou em um dos bares mais tradicionais da cidade, conquistando o público com o funcionamento ininterrupto durante a madrugada. Hoje, sob a administração da terceira geração da família, o Mignon preserva o cardápio clássico, famoso pelos sanduíches de pernil com cebolinha verde, cachorro-quente, filé de alcatra com acompanhamentos e o famoso sanduíche Marchand, que combina vina, pernil e cebolinha verde e mostarda escura.

“Quero um igual ao do Marchand”

O sanduíche foi uma criação de um antigo freguês de origem francesa, Rubens Marchand, então vice-presidente do Coritiba Football Club. Ele pediu para misturar os ingredientes do cachorro-quente (a vina) com o pernil. Os outros fregueses começaram a copiar a ideia pedindo “me dá um igual ao do Marchand”.

Essa história é contada por Paulo e também está no livro Bares e Restaurantes de Curitiba: décadas de 1950 e 1960, de Maria do Carmo Brandão Rolim, que está no acervo da Casa da Memória para consulta.

Paulo relata que a partir da mudança de endereço, o Mignon se transformou em um bar e restaurante clássico, atendendo um público majoritariamente masculino, especialmente trabalhadores e frequentadores de clubes da região.

Por muitos anos, o bar funcionava até o último cliente. Por volta de 1988, o fechamento passou a ser às 2h da manhã, e nos anos 1990, foi reduzido para a meia-noite. Atualmente, o bar encerra as atividades às 22h.

Bar clássico de Curitiba mantém clientela fiel

Apesar das transformações, o Bar Mignon mantém a tradição e a clientela fiel. O cardápio, segundo Paulo, é o mesmo desde 1960 e reflete qualidade.

Muitos governadores e até presidentes da República já passaram pelo Mignon. Entre eles, reza a lenda que Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek já marcaram presença. Entre as celebridades, o ator Ari Fontoura e o cantor Wanderlei Cardoso.

O Bar Mignon fica no calçadão da Rua XV de Novembro, 42 – Centro de Curitiba. Funciona de segunda a sábado, das 11h às 22h. Fechado aos domingos.