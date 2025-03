Incubus tem show em Curitiba em abril: ingressos à venda

O grupo americano Incubus chega à capital paranaense em abril de 2025, como parte de sua turnê mundial que celebra o álbum “Morning View”. O show, marcado para o dia 8 de abril na Live Curitiba, promete ser uma noite inesquecível para os fãs.

A apresentação em Curitiba é uma das duas únicas datas confirmadas no Brasil, ao lado de São Paulo. Enquanto os ingressos para a capital paulista já se esgotaram, ainda restam algumas entradas disponíveis para o show na capital paranaense.

O repertório da noite incluirá a execução completa do álbum “Morning View”, além dos maiores sucessos que marcaram mais de 30 anos de carreira da banda. A turnê tem sido um sucesso estrondoso nos Estados Unidos, com ingressos esgotados em diversas arenas.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Tickets For Fun ou na bilheteria oficial do Live Curitiba. A classificação etária é de 16 anos.

Para os fãs mais dedicados, há a opção do pacote VIP “Our Love”, que inclui ingresso para a pista premium, foto com a banda, pôster autografado e outros itens exclusivos.

A banda Incubus também demonstra seu compromisso social, doando o equivalente a US$ 1 por ingresso vendido à Make Yourself Foundation, instituição criada pelo grupo para apoiar comunidades ao redor do mundo.

Serviço

Incubus em Curitiba

Realização: TIME FOR FUN (T4F)

Data: terça feira, 08 de abril de 2025

Local: Live Curitiba – Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo, Curitiba – PR, 81050-040

Abertura da casa: 19h00

Início dos shows: 21h00

Capacidade: 5.000 pessoas

Ingressos: A partir de R$ 200,00 (ver tabela completa) | www.ticketsforfun.com.br e na bilheteria oficial, consulte condições e horários de funcionamento.

Classificação etária: Vedada a entrada de menores de 16 anos.

ÚLTIMOS INGRESSOS:

SETOR MEIA-ENTRADA INTEIRA PISTA PREMIUM – 1º LOTE R$ 270,00 R$ 540,00 PISTA PREMIUM – 2º LOTE R$ 290,00 R$ 580,00 ÁREA VIP R$ 225,00 R$ 450,00 PACOTE VIP “OUR LOVE” R$ 2.020,00 R$ 2.290,00

A cada ingresso vendido, o valor equivalente a US$1 dólar será doado pela banda Incubus à fundação Make Yourself Foundation, que foi criada pelo Incubus e reverte recursos para comunidades ao redor do mundo com o apoio de fãs dedicados. Conheça mais sobre o trabalho da fundação em https://www.makeyourselffoundation.org/.

PACOTE VIP:

PACOTE VIP “OUR LOVE”*

Um ingresso para o setor PISTA PREMIUM;

Oportunidade de foto com o Incubus;

Pôster VIP autografado, edição limitada;

Souvenir oficial: laminado e cordão VIP;

Host e atendimento VIP no local.



*Consulte Termos e Condições no momento da compra.

MEIA-ENTRADA:

Aplicáveis a meia-entrada:

– Doadores de sangue;

– Professores da rede pública e particular do Estado do Paraná;

– Estudantes;

– Jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias de baixa renda;

– Deficiente e seu acompanhante;

– Idosos (com idade igual ou superior a 60 anos).

Obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos), e na entrada do evento (para compras via internet).

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA:

Live Curitiba – Rua Itajubá, 143, Bairro Novo Mundo, Curitiba/PR

De terça a sábado: das 10h às 17h – pausa para almoço das 13h às 14h;

Domingo, segunda feira e feriados: fechado.

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA:

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Taxas de conveniência e de entrega.

FORMAS DE PAGAMENTO VÁLIDAS TICKETS FOR FUN:

Internet:

– Cartões de crédito American Express®, Visa, MasterCard, Diners, Hipercard e ELO.

Bilheteria e Pontos de Venda:

– Dinheiro;

– Cartões de crédito American Express®, Visa, MasterCard, Diners, Hipercard e ELO;

– Cartões de débito Visa Electron, Mastercard débito, Elo Débito e Hipercard;

– Vale Cultura Sodexo.